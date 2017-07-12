Правоохоронці також провели обшук у голови "Укренерго"
Представники Генеральної прокуратури у вівторок провели обшуки також у будинку голови НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні день розпочався з чудових новин: до офісу "Укренерго", до мене до дому і як чутно, але ще не підтверджено, прийшли з обшуками представники Генеральної прокуратури", - сказав він у відеозверненні.
"Відповідно до кримінального провадження, яке вони розпочали в квітні поточного року і виходячи з фабул, ухвал, обшуки проводяться у зв’язку з проведенням "Укренерго" статутної діяльності", - сказав він.
"Тобто складання стратегічного плану розвитку АЕС України, складання інвестиційних програм, здійснення закупівельно-будівельної діяльності. Відповідно до тих текстів, які ми бачимо, в цьому вбачається правопорушення", - додав він.
Нагадаємо, одразу після призначення Ковальчука на посаду в. о. голови Укренерго, в офісі компанії був проведений обшук.
У ГПУ тоді пояснили, що досудове розслідування проводиться щодо зловживання службовим становищем особами "Укренерго" в період 2010-2014 роки.
"Попередня кваліфікація звинувачень - частина 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", та частина 2 стаття 364 "Зловживання владою або службовим становищем", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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