Правоохоронці також провели обшук у голови "Укренерго"

Представники Генеральної прокуратури у вівторок провели обшуки також у будинку голови НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні день розпочався з чудових новин: до офісу "Укренерго", до мене до дому і як чутно, але ще не підтверджено, прийшли з обшуками представники Генеральної прокуратури", - сказав він у відеозверненні.

"Відповідно до кримінального провадження, яке вони розпочали в квітні поточного року і виходячи з фабул, ухвал, обшуки проводяться у зв’язку з проведенням "Укренерго" статутної діяльності", - сказав він.

"Тобто складання стратегічного плану розвитку АЕС України, складання інвестиційних програм, здійснення закупівельно-будівельної діяльності. Відповідно до тих текстів, які ми бачимо, в цьому вбачається правопорушення", - додав він.

Нагадаємо, одразу після призначення Ковальчука на посаду в. о. голови Укренерго, в офісі компанії був проведений обшук.

У ГПУ тоді пояснили, що досудове розслідування проводиться щодо зловживання службовим становищем особами "Укренерго" в період 2010-2014 роки.

"Попередня кваліфікація звинувачень - частина 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", та частина 2 стаття 364 "Зловживання владою або службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда