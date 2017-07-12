ДТЕК Ахметова просить суд скасувати НС в енергетиці

Енергогенеруюча компанія "ДТЕК Західенерго" подала позов в Окружний адміністративний суд Києва про скасування розпорядження Кабінету міністрів, що передбачає введення надзвичайних заходів на ринку електроенергії.

Про це "Українським новинам" повідомила прес-служба "ДТЕК Енерго".

Позов був зареєстрований у суді 10 липня.

На думку компанії, під приводом дії надзвичайних заходів була допущена тарифна дискримінація діючих ТЕС.

"Механізм її реалізації полягав у ручному перенаправленні 30% всіх коштів, які повинні були одержати всі ТЕС України, на дотування винятково ряду ТЕС, зупинених через дефіцит антрациту", - повідомили у прес-службі.

Так, тариф енергогенеруючої компанії "Донбасенерго" за червень становив 359 гривень/ кВт-год, а тариф "ДТЕК Західенерго" - 1,24 гривень/ кВт-год.

Як результат, на думку ДТЕК, тариф теплових електростанцій "ДТЕК Західенерго" у квітні-червні перебував на рівні, що не покривав витрати на виробництво електроенергії.

ДТЕК вважає, що продовження подібної практики Кабміну призводить до зриву підготовки компанії до опалювального сезону 2017/2018.

"Крім того, останнє розпорядження Кабміну про введення надзвичайних заходів від 14 червня суперечить нормам чинного закону про ринок електроенергії від 13 квітня, що набув чинності 11 червня й взагалі не передбачає права Кабміну вводити надзвичайні заходи в енергетиці України", - заявили у комапнії.

Надзвичайний стан на ринку електроенергії діє з 17 лютого й продовжувалося 4 рази окремими розпорядженнями Кабінету Міністрів - від 16 березня, 12 квітня, 11 травня й 14 червня.

Надзвичайний стан передбачає перехід блоків атомних електростанцій на роботу в режимі тижневого маневрування.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик прогнозував, що надзвичайні заходи в енергетиці діятимуть до середини вересня.