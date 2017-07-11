ЛЕО Григоришина починає відключати комунальні підприємства Луганської області

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" планує сьогодні відключити від електроенергії кілька комунальних підприємств Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба "ЛЕО".

"Сьогодні, 11 липня, заплановано наступні відключення електроенергії на об'єктах споживачів - злісних боржників:

КП "Лисичанськтепломережа" - (борг понад 33 млн грн);

КП "Попаснянський районний водоканал" (майже 151 млн грн, за оперативною інформацією станом на 1 липня нараховано в червні 6,605 млн грн, сплачено 1,709 млн грн)", - повідомляє "ЛЕО".

Також планується відключення КСП "Лисичанськводоканал", борг якого становить понад 130 млн грн.

На цьому тижні заплановані відключення КП ЛМР "Електроавтотранс" (борг 1,693 млн грн);

ДП "Укршахтгідрозахист" (борг 514 тис. грн), повідомляє "ЛЕО".

Компанія відзначає, що підприємства не оплачують "поточне споживання, не кажучи вже про поступове погашення старих боргів".

"Що, в підсумку, тільки сприяє перманентного зростання боргів перед ЛЕО і, відповідно, зростання боргів енергокомпанії перед ДП" Енергоринок ", що вже призвело до нової" хвилі "обов'язкових щодобових утримань з рахунків ЛЕО. В результаті - компанія знову залишається без копійки - при тому, що потрібно платити зарплати, реалізовувати Інвестиційну програму, ремонтувати і модернізувати електромережі ", - повідомляє компанія.

Повідомляють, що заборгованість "ЛЕО" перед "Енергоринком" становить понад 5,3 млрд грн.

Як повідомлялося, ЛЕО не контролює енергорозподіляючі активи на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області, але, за рішенням уряду, саме ЛЕО є єдиним постачальником електроенергії на територію області.

Компанія багаторазово пропонувала уряду обмежити перетікання, або оплачувати такі поставки за рахунок бюджету, проте ніяких рішень в цьому напрямку Кабмін так і не прийняв.

З квітня ЛЕО почала відключати від електропостачання всі підприємства житлово-комунальної сфери області, які мають борги за електроенергію.

У компанії повідомили, що станом на 1 березня споживачі заборгували ЛЕО 5,5 млрд гривень. З цієї цифри понад 80% заборгували споживачі з неконтрольованих українською владою територій - майже 5 млрд гривень. Борг ЛЕО перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд гривень.

Як повідомлялося, ЛЕО планувало відключити від електропостачання західну фільтрувальну станцію Попаснянського водоканалу - через борг за електроенергію в розмірі понад 142 млн гривень.

Гендиректор ЛЕО спростував цю інформацію.

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.

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Економічна правда