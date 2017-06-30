"Газпром" стверджує, що "Нафтогаз" винен йому 1,7 мільярда доларів. НАК спростовує

Газпром витлумачив рішення Стокгольмського арбітражу на свою користь і стверджує, що суд постановив стягнути з "Нафтогазу" на користь "Газпрому" понад 1,7 мільярда доларів.

Про це повідомив глава компанії Олексій Міллер в ході прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів, передає "Інтерфакс".

"Було проміжне рішення Стокгольмського арбітражу. За попередньою економічною оцінкою, відповідно до попереднього рішення Стокгольмського арбітражу стягнення з "Нафтогазу" на користь "Газпрому" перевищують 1,7 млрд доларів", - заявив він.

"Разом з тим, аргументація арбітрів з багатьох питань проміжного рішення представляється недостатньою. І "Газпром" прийняв рішення оскаржити проміжне рішення в апеляційному суді Швеції", - сказав Міллер.

Крім того, він розповів, що "Газпром" може подати позов до міжнародного арбітражу через арешт Україною акцій "Газтранзиту".

ЕП звернулася за коментарем в НАК "Нафтогаз України". У компанії повідомили, що в окремому рішенні арбітражу від 31 травня не вказано, що "Нафтогаз" винен "Газпрому" 1,7 мільярда доларів або будь-яку іншу суму.

"В рішенні суду не міститься жодних числових значень щодо заборгованості між сторонами", - повідомили в прес-службі.

"В ньому викладені принципи, за якими має бути розрахована сума ретроактивної компенсації за переплати, здійснені Нафтогазом, а також ціна, яка має бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих Нафтогазом, але не оплачених в повному обсязі", - заявили в НАК.

Прес-служба "Нафтогазу" стверджує, що трибунал запропонував Нафтогазу та Газпрому спробувати домовитися щодо сум. Такі перемовини наразі тривають. Якщо сторони не дійдуть згоди, очікується, що трибунал визначить суми самостійно.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Нагадаємо, Господарський суд Києва вирішив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів ПрАТ "Газтранзит" (Київ, частково належить російському "Газпрому") у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу Антимонопольного комітету України.

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Економічна правда