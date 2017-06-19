OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 19 червня.

Про санкції. Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.

Про гарячу воду. Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води в кілька районів міста.

Про курс. Бюджетною резолюцією на 2018-2020 роки передбачений середній курс гривні на рівні 29,3-31 грн за долар.

Про ВВП. У першому кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року валовий внутрішній продукт України зріс на 2,5%.

Про Одеський НПЗ. Районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ. Так, завод перейшов у власність держави в особі Кабінету Міністрів.

Про Липецьку фабрику. Басманний суд м.Москви продовжив арешт майна Липецької фабрики "Рошен" до 13 вересня 2017 року.

Про вугілля. Запаси вугілля антрацитової групи в Україні на 180 тис тонн більші, ніж в минулому році.

Про львівський мусор. Кабінет міністрів розгляне рішення про виділення з резервного фонду 50 мільйонів гривень Львову для проведення робіт з облаштування міського сміттєвого полігону.

Про ЛЕО Григоришина. Для недопущення відключення об'єктів області від енергопостачання на період проведення АТО потрібно передати обласну енергопостачальну компанію "Луганське енергетичне об'єднання" в управління державі.

Про "Стіну Яценюка". Депутати "Народного фронту" хочуть, щоб Кабмін перенаправив 500 мільйонів гривень конфіскованих у "режима Януковича" на облаштування кордону із Росією.

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