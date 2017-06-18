OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини вихідних.

Про тарифи. Підвищені в 1,5-2 рази тарифи на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій вводяться в Києві з 1 липня, відповідно платіжки з їх урахуванням кияни отримають в серпні.

Про експорт електроенергії. Україна в січні-травні 2017 року збільшила експорт електроенергії на 40,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 2,618 млрд кВт-год.

Про споживчі настрої. У травні 2017 року споживчі настрої українців дещо покращилися: індекс споживчих настроїв становив 58, що на 3,2 пункту більше від квітневого показника.

Про Приватбанк. Частка інсайдерських кредитів у Приватбанку не підтверджується звітом і висновками аудиторів E&Y.

Про стартапи. "Уряд України за підтримки USAID Ukraine та UKAid ініціював конкурс стартапів на базі відкритих даних Open Data Challenge - ідеатони в містах України. Призовий фонд першого циклу – 1,5 млн гривень", - заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Про СБУ. Служба безпеки України просить не використовувати російські поштові сервіси при реєстрації та керуванні доменними іменами.