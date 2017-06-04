Приватбанк хочет разорвать депозитные договора с Суркисами

Государственный Приватбанк подал заявление в суд с целью аннулирования депозитных договоров семьи Суркисов.

Об этом сообщает Finbalance.

Как сообщается, 15 мая был назначен состав Печерского райсуда г. Киева для рассмотрения иска Приватбанка к Игорю Суркису, Григорию Суркису, Рахмилю Суркису, Светлане Суркис, Полине Ковалик, Марине Суркис, ООО "МТИР Эссет Менеджмент" о признании недействительными договоров.

В качестве третьего лица в судебном споре фигурирует Минфин.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску А-банка к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору Приватбанка.

Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что в предъявленных банку исках речь идет о суммах около 1 млрд гривен обязательств перед семьей Суркисов и около 360 млн гривен по обязательствам перед бывшими акционерами банка.

В то же время глава правления банка напомнил, что операцию bail-in проводил Фонд гарантирования вкладов физических лиц под руководством Национального банка Украины.

"Мы ранее договаривались, что дальнейшие судебные тяжбы вокруг этой операции будет контролировать и курировать НБУ", - сказал Шлапак.