Мінсоцполітики збирається перерахувати пенсії, виходячи з цифри 3764 гривні

Осучаснення пенсій передбачатиме перерахунок виплат всім пенсіонерам, виходячи з нинішнього рівня середньої заробітної плати по країні – 3764 гривні.

Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "5 каналу", передає "Укрінформ".

"Ми говоримо про те, що перше, що ми зробимо – це відновимо диференціацію пенсій, це називається осучаснення. Останній раз таке осучаснення робилося у 2012 році. Ми повинні взяти середню зарплату за останні три роки і перерахувати базовий розмір пенсії. Оскільки цього не робилося з 2012 року, а у 2012 знову ж таки пенсіонерів обманули і порахували по рівню 2008 року", - зазначив Рева.

"От уявіть собі, сьогоднішні пенсіонери йдуть на пенсію, і їм іде розрахунок з 3764 грн середньою по Україні, а у всіх інших, які раніше вийшли на пенсію до 2012 року, у них – з 1197 грн., тобто у три рази менше", - додав він.

За його словами, потрібно привести всіх до єдиного показника.

"Тобто перерахувати всім пенсіонерам пенсію, виходячи з середньої заробітної плати по країні – 3764 грн. Це називається осучаснення", - сказав міністр.

"Що це дасть? Це виставить диференціацію, це не значить, що всі отримають по 100 грн. Мова йде про те, що хтось отримає 100 грн, хтось 200 грн, хтось отримає тисячу гривень. Це буде залежати від двох показників – страхового стажу та заробітку", - додав Рева.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів схвалив законопроект про пенсійну реформу.

Раніше міністр зазначав, що зростання пенсій не призведе до зростання інфляції.

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