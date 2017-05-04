OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 4 травня.

Про бюджет. Держбюджет перевиконано на 19% завдяки "грошам Януковича". так, доходи державного бюджету України в січні-квітні 2017 року склали 259,78 мільярда гривень, що на 18,9%, або на 41,21 мільярда гривень, перевищує показники тимчасового плану.

Про експорт електроенергії. Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує експорт електроенергії в травні в обсязі 583 млн кВт-год, що майже в 2,1 рази більше, ніж в травні 2016 (282,7 млн кВт-год).

Про тарифи на вхід в ГТС. Суд призупинив дію постанови НКРЕ, якою регулятор встановив тарифи на вхід в газотранспортну систему для газодобувних компаній.

Про докапіталізацію банків. В Україні 27 із 60 найбільших банків, в яких Національний банк проводив діагностику в 2015-2016 роках, в даний час продовжують докапіталізацію.

Про обмінники. Мережа з понад тисячу пунктів обміну валют, що належить наближеним до нардепа "Народного фронту" Руслана Лук'янчука і голови РНБО Олександра Турчинова особам, не здає податкову звітність.

Про електромобілі. На 31 березня 2017 року в Україні було зареєстровано 2846 електрокарів.

Якщо вважати новим електромобіль, зареєстрований протягом двох років після виробництва, то українці купили приблизно 82% електрокарів в стані вживаних. В абсолютних числах — 2423 вживаних і 423 нових.

Найбільше на сьогодні в Україні зареєстровано електромобілів 2013 року випуску — 1325 шт. На другому місці електрокари 2014 року випуску — 828 шт., на третьому — 2015 року — 334 шт.

Про авіацію. Естонська національна авіакомпанія Nordica з 13 травня 2017 року спільно з польською авіакомпанією LOT Polish Airlines відновить прямі рейси Таллінн-Одеса-Таллінн.

Текст дня:

Чому 50-річним не варто планувати старість

Довгострокове прогнозування застаріло, тож тим, кому до пенсії більше, ніж десятиліття, можна припинити планування і почати насолоджуватися передчуттям невизначеного, але безумовно захоплюючого майбутнього.