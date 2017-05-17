OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про пенсійну реформу. Кабінет міністрів України схвалив законопроект Гройсмана про реформу пенсійної системи. Ознайомитися з презентацією пенсійної реформи можна за посиланням.

Про Вконтакте та Однокласники. Указ про блокування Вконтакте, Яндексу, Одноклассників та Mail.Ru набув чинності.

З телефону сайти вже не працюють - мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell почали блокування російських сайтів.

НАТО вважає, що блокування сайтів - це питання безпеки, а не свободи слова.

ЄС очікує детальніших пояснень щодо блокування.

Про безвіз. Безвіз наш! В Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту.

Про банки. Акції Райффайзен Банку Аваль обвалилися на 20%, а аудит Приватбанку міг би обійтися значно дешевше і відбутися швидше.

Про їжу. Травневі холоди пошкодили половину врожаю фруктів, тим часом Україна експортувала рекордну кількість зерна.

І ще про експорт. Право експорту до ЄС вже мають 280 українських підприємств.

Тексти дня.

Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі. Що це було? Україна пішла по слідах Росії, Китаю і Північної Кореї або це насправді відповідь на інформаційно-психологічні операції армії і спецслужб Росії?

Хто відповідатиме за продаж активів на півтрильйона гривень. Ключову посаду у Фонді гарантування вкладів посіла працівниця цього відомства, яка пообіцяла збільшити надходження від продажу активів. Однак експерти переконані, що головне завдання на цій посаді — боротьба з корупцією, а представниця "старої гвардії" з ним не впорається.





