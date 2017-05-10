OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 10 травня

Про НБУ. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева у зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки глави НБУ свого першого заступника Якова Смолія.

При цьому, президент України ще не узгодив кандидатуру нового голови Національного банку України.

Про Ахметова. Борги за постачання електроенергії до окупованої Луганщини, в тому числі шахтам ДТЕК, планують погасити за рахунок держбюджету, держбанків та надбавок до тарифів.

Про Курченко. З квітня управління українськими заводами, які опинилися на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", було покладено на зареєстроване в Південній Осетії ЗАТ "Внєшторгсервіс".

Колишній депутат Верховної ради Олег Царьов, який втік в 2014 році, розповів, що, за його інформацією, за компанією "Внєшторгсервіс" стоїть також втікший з України бізнесмен Сергій Курченко.

Про "кошти Януковича". Конфісковані кошти оточення екс-президента Віктора Януковича в розмірі 1,1 мільярда доларів можуть бути використані лише після внесення змін до закону про державний бюджет.

Про інфляцію. Ціни на споживчому ринку у квітні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,9%, з початку року - на 4,9%.

Про річковий портовий хаб. Україна та Білорусь мають намір спільно створити річковий портовий хаб з метою включення Дніпра до транс'європейської транспортної мережі.

Про МВФ. 16 травня в Україну прибудуть представники Міжнародного валютного фонду, яким буде представлений проект закону про пенсійну реформу.

Про ЄБРР та РФ. Росія на засіданні Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку 10 травня безрезультатно спробувала досягти скасування введених в 2014 році обмежень на фінансування проектів в РФ.

Про авіасполучення з РФ. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна відновить авіасполучення із Росією після повернення захоплених українських територій, в тому числі Кубані.

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Чому автострахування залишається лотереєю для водіїв

На ринку "автоцивілки" запрацював пілотний проект з прямого врегулювання. Він передбачає, що в разі ДТП потерпілий отримає відшкодування у своїй страховій компанії, а не у страховика винуватця ДТП. Правда, українське пряме врегулювання виявилося особливим.