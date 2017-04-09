OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини за вихідні.

Про ліки. Цього тижня в Україну доставили першу партію ліків за напрямком дитячої онкології за кошти 2016 року з міжнародних закупівель.

Про ціни у київському метро. Протягом поточного року проїзд в київському метро може подорожчати приблизно на 50%.

Про ціни на газ. Нинішнього видобутку газу з українських родовищ недостатньо для встановлення низької ціни на паливо.

Про інфляцію. Показник інфляції в березні залишається в прогнозних межах і свідчить про відсутність впливу росту мінімальної зарплати на загальний ріст цін.

Про поради від Всесвітнього банку. Для прискорення свого економічного відновлення Україні слід насамперед провести пенсійну, земельну, медичну та антикорупційну реформи.

Про інвестиції. Державна продовольчо-зернова корпорація в 2017 році запланувала вкласти в модернізацію елеваторів і переробних підприємств понад 138 мільйонів гривень.