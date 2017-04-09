Проїзд в київському метро може подорожчати на 50%

Протягом поточного року проїзд в київському метро може подорожчати приблизно на 50%.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів заступник керівника київського метро Дмитро Пеклун.

"Плануємо, тому що подорожчала електроенергія. Подорожчала в рази, а це основний ресурс, який ми використовуємо для перевезень", - зазначив Пеклун, відповідаючи на питання про плани підвищити вартість проїзду.

За його словами, це необхідно зробити через те, що постійно дорожчають комплектуючі, витратні матеріали, індексується і зростає зарплата.

"Підприємство не може собі дозволити працювати в збиток", - додав Пеклун.

"Є кілька методик розрахунку тарифу. Основна - інвестиційна складова. Ми закладаємо туди розвиток метрополітену - будівництво нових станцій, покупку рухомого складу. Якщо так, то тариф теоретично може бути, як в Європі. Але, думаю, підвищення може бути в межах 50%", - заявив він.