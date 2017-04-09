Видобуток газу в Україні не призведе до зниження його ціни - Коболєв

Нинішнього видобутку газу з українських родовищ недостатньо для встановлення низької ціни на паливо.

Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв в ефірі 5 каналу, передає Liga.net.

При цьому він підкреслив, що встановлення низької ціни на газ - це корупційне рішення.

"Як в математиці: низька ціна - одно корупція", - сказав Коболєв.

Коболєв також нагадав, що Україна прожила вже другу зиму без російського газу. А державна компанія, яка займається видобутком на території нашої держави, нарощує обсяги.

"Компанія групи Нафтогаз, Укргазвидобування, змогла в першому кварталі показати позитивну тенденцію збільшення видобутку газу. Мінімальний план збільшення видобутку газу цією компанією в цьому році становить 0,5 млрд кубометрів. Це мінімальний план", - сказав глава Нафтогазу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрій Коболєв оприлюднив проект постанови Кабінету міністрів, згідно з яким уряд може зобов'язати держхолдинг протягом п'яти років поставляти заводом групи Ostchem Дмитра Фірташа природний газ на пільгових умовах.