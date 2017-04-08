Зростання мінімальної зарплатні не впливає на ріст цін - Мінсоцполітики

Показник інфляції в березні залишається в прогнозних межах і свідчить про відсутність впливу росту мінімальної зарплати на загальний ріст цін.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що ціни на споживчому ринку в березні поточного року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 3,9%.

"Березневий показник більший за попередні місяці, проте очікуваний і в межах прогнозних розрахунків. За даними Державної служби статистики України, ключові причини загального росту цін - в сезонному рості цін на хліб, мясну і молочну групи продовольство, а також рості тарифів (на електроенергію) і збільшенні акцизів на алкоголь й тютюн", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим знизились ціни на овочі (на 19,2%), суттєво (на 7,3%) подешевшали яйця.

"Звертаємо увагу, що ініціатива Кабінету міністрів України з підвищення мінімальної заробітньої плати, яка вступила в силу з 1 січня 2017 року, не має істотного впливу на ріст цін. Більше того, двократне збільшення МЗП цілком відповідає сучасним економічним реаліям", - додає прес-служба Мінсоцполітики.

Зазначається, що аналіз ринку праці показує, що роботодавці пропонують "мінімальну" зарплату лише для 34% вакансій, по решті позицій - зарплати вищі.

"На думку експертів, підвищення МЗП стало кроком для детінізації відносин між працедавцями і найманими працівниками. Держава змусила підприємців не тільки і не стільки збільшити зарплати, скільки легалізовувати їх. Гроші, які сьогодні виплескуються у готівковий обіг у вигляді виплати зарплати, вже й так потрапляли в економіку, але через виплати в "конверті". Тобто, додатковий тиск готівки на ціни безпосередньо через підвищення мінімальної зарплати не створюється", - додає Мінсоцполітики.