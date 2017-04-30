OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини за вихідні.

Про нового голову НБУ. За даними двох джерел агентства Bloomberg, президент Петро Порошенко запропонує голові правління Райффайзен Банку Аваль Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.

Про банк Мартиненка. Перехідний банк, створений на базі визнаного неплатоспроможним Діамантбанку, буде володіти достатнім обсягом привабливих активів, і на нього вже є потенційний інвестор.

Про попит на газ. Аналіз споживання газу в Україні в опалювальні сезони в 2012-2017 рр. дозволяє говорити про масштабне скорочення попиту на газ серед групи промислових споживачів.

Відзначається, що за останні п'ять опалювальних сезонів обсяг споживання в промисловому сегменті скоротився з 15,883 до 5,531 млрд кубометрів.

Про ВВП. Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз росту ВВП України у 2017 році з 2,5% до 2%.

Про бізнес. Більше половини (58%) представників малого та середнього бізнесу в Україні вважають державу перешкодою і обмеженням для своєї діяльності, в той час як ще 28% - ворогом.