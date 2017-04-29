За останні 5 років промисловість скоротила попит на газ в три рази

Аналіз споживання газу в Україні в опалювальні сезони в 2012-2017 рр. дозволяє говорити про масштабне скорочення попиту на газ серед групи промислових споживачів.

Про це пише ZN.UA.

Відзначається, що за останні п'ять опалювальних сезонів обсяг споживання в промисловому сегменті скоротився з 15,883 до 5,531 млрд кубометрів.

"Якщо врахувати, що найбільші споживачі газу в опалювальний сезон - підприємства теплокомунальної енергетики - зменшили газоспоживання лише приблизно на 1 млрд кубометрів, то стає очевидним, що основне скорочення в промисловому сегменті відбулося за дві останні зими і довелося на газоємні підприємства, а саме - хімічної промисловості, що використовують газ як сировину", - йдеться в публікації ZN.

Також зазначається, що кон'юнктура світового ринку хімічної промисловості і дорогий газ зробили хімічне виробництво в Україні малоконкурентним.

"До того ж згадайте збої в газопостачанні чи не найбільшого споживача - Одеського припортового заводу, що мали місце в минулому році. Чимала частка в скороченні газоспоживання доводиться і на виробництва, які за сучасних умов і цінах на газ і в цілому на енергоносії були змушені частково або повністю зупинити виробництво", - вказує автор публікації.