58% представників бізнесу бачать в державі перешкоду - звіт USAID

Більше половини (58%) представників малого та середнього бізнесу в Україні вважають державу перешкодою і обмеженням для своєї діяльності, в той час як ще 28% - ворогом.

Відповідні дані наведені в новому аналітичному звіті USAID, пише ZN.UA.

Відзначається, що нещодавно організація представила звіт "Щорічна оцінка ділового клімату", в якому приділила малому і середньому бізнесу особливу увагу. Згідно з наведеними даними, членами яких-небудь бізнес-асоціацій в Україні є лише 15% МСБ. При цьому, половина тих, хто в асоціації не вступив, не бачать в цьому необхідності.

"Не проявляє малий і середній бізнес і лояльності до держави - 58% його представників вважають державу перешкодою і обмеженням, 28% - ворогом і тільки 14% бачать в ньому партнера", - йдеться в статті на ZN.UA.

У статті йдеться про те, що українські бізнесмени, незважаючи на це, дивляться в майбутнє з оптимізмом: за минулий рік покращилися показники всіх складових Індексу ділового клімату, крім довгострокового планування.

Головною проблемою для бізнесу в 2016 році став недостатній попит з боку кінцевих споживачів і бізнес-партнерів.

"Відсутність попиту представляється для МСБ куди більшою проблемою, ніж податкові ставки, складності адміністрування і політична нестабільність. Саме відсутність попиту і низька купівельна спроможність населення - основні причини того, чому половина опитаних МСП не планує розширювати діяльність бізнесу протягом наступних двох років", - йдеться в публікації.

Наступними за важливістю, є перешкоди, що стосуються оподаткування. Високі ставки податків значно уповільнюють зростання 35% опитаних, що на 4% вище, в порівнянні з рівнем 2015 року. Підприємці також назвали серед важливих проблем ведення бізнесу в Україні обтяжливість податкового адміністрування і бухобліку, а також складності в регуляторному середовищі.