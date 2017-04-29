В банку Мартиненка заявляють про наявність інвестора

Перехідний банк, створений на базі визнаного неплатоспроможним Діамантбанку, буде володіти достатнім обсягом привабливих активів, і на нього вже є потенційний інвестор.

Про це заявив глава правління Діамантбанку Олег Ходачук, передає "Інтерфакс-Україна".

"За 4 дні після введення адміністрації проведена колосальна робота працівниками банку, результатом якої в перший робочий день наступного тижня буде подана заявка "кваліфікованого" інвестора шляхом - "створення і продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку", - написав він на своїй сторінці в Faсebook в п'ятницю.

Ходачук вказав, що Фонд гарантування вкладів в п'ятницю вже зробив відповідне оголошення про початок відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих інвесторів.

Глава правління підкреслив, що менеджмент банку планує компенсувати в перехідному банку всі вклади населення і частину вкладів юридичних осіб.

Напередодні він повідомив, що загальний обсяг коштів на коррахунку в НБУ, рахунках в банках під страховий депозит для платіжних систем і готівкових грошей в касі банку по всій мережі на момент введення тимчасової адміністрації становив 600 млн грн.

Ходачук уточнив, що описана вище оцінка покриття вкладів заснована на стрес-сценарії, який передбачає реалізацію заставної нерухомості по ліквідаційним цінами і нерухомості банку - за "дуже" низькою ціною, а також оцінку кредитного портфеля з дисконтом в 70%.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) 24 квітня визнав Діамантбанк неплатоспроможним, посилаючись на те, що фінустанова станом на 1 квітня не забезпечила досягнення встановленого центробанком мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу на рівні 5%.

Слідом за рішенням Нацбанку ФГВФО в цей же день ввів тимчасову адміністрацію строком на один місяць - до 23 травня 2017 року під чолі з Тетяною Старцевою.

Станом на 24 квітня фізичними особами - власниками істотної участі в Діамантбанку були Давид Жванія, Ігор Крез, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко.

Міноритарним акціонером банку є екс-народний депутат Микола Мартиненко, який пов'язав визнання банку неплатоспроможним з висунутими на його адресу звинуваченнями з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і подальшим НАБУ його затриманням.

Ходачук також назвав основною причиною неплатоспроможності банку затримання Мартиненко. Він нагадав, що в середині березня банк зареєстрував проспект додаткової емісії на 750 млн грн, участь в розміщенні якої планував брати як сам глава правління, так і Мартиненко.

Діамантбанк зареєстрований в листопаді 1993 року. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів (7,414 млрд грн) Діамантбанк займав 24-е місце серед 93 українських банків.

За інформацією ФГВФО, загальна сума можливого відшкодування вкладникам в рамках гарантованої суми (200 тис. грн), згідно зі звітністю банку, становить майже 1,3 млрд грн.

На початок 2017 року всі кошти клієнтів в банку становили 4,49 млрд грн, в тому числі фізосіб - 2,08 млрд грн.