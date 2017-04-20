Російському тютюновому монополісту не місце в Україні – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що російському тютюновому монополісту не місце на українському ринку.

Про це він написав у Twitter.

"Зустрівся з керівництвом Philip Morris Ukraine на їхнє прохання. Моя позиція - російському тютюновому монополісту не місце на українському ринку", - написав міністр.

Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция - российскому табачному монополисту не место на украинском рынке — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 апреля 2017 г.

Philip Morris - один з найбільших світових виробників тютюнових виробів, який випускає сигарети більш ніж на 50 фабриках та продає їх в 160 країнах.

В Україні компанія працює понад 15 років - виробляє продукцію на фабриці в Харківській області.

Як відомо, раніше спалахнув скандал навколо іншого гравця на тютюновому ринку України – компанії "Тедіс Україна" (яку мав на увазі міністр, назвавши "російським тютюновим монополістом" – Ред.).

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс Україна". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП.

Економічна правда