НАБУ відкрило провадження щодо закупівлі гібридних авто для МВС

23 січня 2017 року детективи НАБУ розпочали досудове розслідування у справі про закупівлю гібридних позашляховиків "Mitsubishi Outlander PHEV" для потреб Нацполіції.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Transparency International Україна.

Як зазначається, попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч.2 ст. 364. (зловживання владою або службовим становищем, які спричинили тяжкі наслідки).

Раніше стало відомо, корпорація Mitsubishi Motors в Україні погодилася надати знижку на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції в розмірі до 14% від початкової вартості проекту.

Нагадаємо, раніше міністр звернувся до президента Mitsubishi Motors Corporation Осамі Месуко щодо зниження ціни на автомобілі "Mitsubishi Outlander PHEV", які мають бути поставлені в Україну для потреб Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що гроші, які Україна отримає за Кіотським протоколом,спрямують для купівлі нових гібридних машин для поліції.

ЗМІ повідомляли, що середня ціна гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, які поліції погодилася поставити фірма з орбіти лідерів "Народного фронту", завищена на 10 млн доларів. Водночас у МВС запевняли, що ціна не є завищеною.

16 грудня Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 автомобілів на суму 959,441 млн гривень.

Економічна правда