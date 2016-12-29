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Аваков випросив знижку на авто: Mitsubishi знизила вартість на 14%

Четвер, 29 грудня 2016, 15:25

Корпорація Mitsubishi Motors в Україні погодилася надати знижку на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції в розмірі до 14% від початкової вартості проекту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр МВС Арсен Аваков.

"Голова корпорації Mitsubishi Motors  Осамі Месуко погодився взяти до уваги моє звернення щодо можливості оптимізації вартості автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції у зв’язку з особливістю ситуації в країні, та висловив готовність надати знижку", - написав Аваков.

За його словами, центр обслуговування підрозділів Нацполіції України отримав листа від офіційного представника корпорації Mitsubishi Motors в Україні щодо узгодження надання знижки в розмірі до 14% від початкової вартості проекту.

 

"Таким чином, в результаті перемовин, Національна поліція отримує можливість придбати за виділені Україні в рамках Кіотського протоколу 958 440 774,25 грн. орієнтовно на 101 спеціалізований автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV більше (з урахуванням кольорографічного обладнання, сигнально-гучномовного пристрою та радіостанції)", - зазначив міністр.

"Остаточна ціна буде визначена найближчим часом після погодження змін до договору та узгодження нових кількісних показників в установленому порядку з Міністерством екології та природних ресурсів та іншими органами", - підсумував Аваков.

Нагадаємо, раніше міністр звернувся до президента Mitsubishi Motors Corporation Осамі Месуко щодо зниження ціни на автомобілі "Mitsubishi Outlander PHEV", які мають бути поставлені в Україну для потреб Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що гроші, які Україна отримає за Кіотським протоколом,спрямують для купівлі нових гібридних машин для поліції.

ЗМІ повідомляли, що середня ціна гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, які поліції погодилася поставити фірма з орбіти лідерів "Народного фронту", завищена на 10 млн доларів. Водночас у МВС запевняли, що ціна не є завищеною.

16 грудня Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 автомобілів на суму 959,441 млн гривень.

Економічна правда

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IP: 178.54.184.---Олександр Шуть29.12.2016 16:41
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