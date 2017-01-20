OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Roshen закриває Липецьку фабрику - головне за 20 січня.

Новина дня: Roshen закриває Липецьку кондитерську фабрику

Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин.

"ЕП" у прес-службі компанії підтвердили, що консервація виробництва Липецької фабрики Roshen запланована на квітень 2017 року.

Близько 700 чоловік персоналу Липецької фабрики вже проінформовані про зупинку діяльності фабрики та скорочення.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вже також відреагував.

"Це рішення власників, робота там проводилася, і президент (Володимир Путін - Ред.) робив заяви щодо цього. Компанія могла б продовжувати роботу, але якщо акціонери приймають таке рішення, це їх суверенне рішення", - сказав Пєсков в п'ятницю.

ДФС відсторонила все керівництво Львівської митниці

"У четвер правоохоронними органами було затримано в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.

Наразі призначено проведення службового розслідування, на час якого все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні ДФС.

Фінансові новини:

20 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,39-27,44 гривні за долар.

Україна сподівається на одержання ще 8 траншів кредиту за програмою EFF Міжнародного валютного фонду в обсязі 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Економіка України в 2016 році відновила зростання, продемонструвавши збільшення ВВП у січні-вересні 2016 року на 1,3%, і почала виходити з тіні рекордними темпами - на рівні 5 п.п, заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

І ще у нас вийшов текст про те, завдяки чому вдалося виконати держбюджет 2016 року: план з більшості податків вдалося перевиконати. Причина проста: інфляція і шалене зростання цін в промисловості. Рівень проведення витрат доволі високий, та є нюанс — грудневий ажіотаж.