Україна хоче отримати від МВФ ще 8 траншів на 9,9 мільярда доларів
Україна сподівається на одержання ще 8 траншів кредиту за програмою EFF Міжнародного валютного фонду в обсязі 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.
Про це сказано в листі про наміри, який готує президент, прем'єр-міністр, голова Національного банку й міністр фінансів, для одержання чергового, 4-го траншу кредиту МВФ, текст якого є у розпорядженні "Українських новин".
4-й транш кредиту в розмірі 1 млрд доларів Україна очікує одержати в лютому.
У підсумку, із загальної суми 4-річні кредити на 17,5 млрд доларів, Україною буде отримано 8,6 млрд доларів.
"Залишок коштів планується виділити до кінця 2018 року 7 траншами", - сказано в документі.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.
У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.
Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.
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О возврате кредитов даже не заикаюсь)
Всі країни жувуть в борг, навіть США, і це не заважає їм бути найрозвинітушою економікою в світі. Так що нічого страшного
П.С. Остросюжетный криминальный сериал "Жити по новому", еще 8 сезонов?