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Україна хоче отримати від МВФ ще 8 траншів на 9,9 мільярда доларів

П'ятниця, 20 січня 2017, 16:14

Україна сподівається на одержання ще 8 траншів кредиту за програмою EFF Міжнародного валютного фонду в обсязі 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Про це сказано в листі про наміри, який готує президент, прем'єр-міністр, голова Національного банку й міністр фінансів, для одержання чергового, 4-го траншу кредиту МВФ, текст якого є у розпорядженні "Українських новин".

4-й транш кредиту в розмірі 1 млрд доларів Україна очікує одержати в лютому.

У підсумку, із загальної суми 4-річні кредити на 17,5 млрд доларів, Україною буде отримано 8,6 млрд доларів.

"Залишок коштів планується виділити до кінця 2018 року 7 траншами", - сказано в документі.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.

У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. 

Читайте також: Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017.

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МВФ гроші
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Коментарі — 7
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IP: 5.140.97.---Alexey Chugaynov20.01.2017 21:31
Хохлы, охренеете проценты по долгам платить.
О возврате кредитов даже не заикаюсь)
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IP: 130.180.217.---Volodymyr Duschak20.01.2017 18:00
Женя Никольский:
Всі країни жувуть в борг, навіть США, і це не заважає їм бути найрозвинітушою економікою в світі. Так що нічого страшного
Правда США эмитент американских долларов, и может погасить ими долг хоть завтра =)
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IP: 130.180.217.---Volodymyr Duschak20.01.2017 17:58
Да кто ж таким РЕХВОРМАТОРАМ даст столько?
П.С. Остросюжетный криминальный сериал "Жити по новому", еще 8 сезонов?
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IP: 37.73.238.---Женя Никольский20.01.2017 17:40
Всі країни жувуть в борг, навіть США, і це не заважає їм бути найрозвинітушою економікою в світі. Так що нічого страшного
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IP: 109.252.72.---Влюблённый Попандопуло20.01.2017 17:38
Долг Порошенко;)
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