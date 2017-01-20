Україна хоче отримати від МВФ ще 8 траншів на 9,9 мільярда доларів

Україна сподівається на одержання ще 8 траншів кредиту за програмою EFF Міжнародного валютного фонду в обсязі 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Про це сказано в листі про наміри, який готує президент, прем'єр-міністр, голова Національного банку й міністр фінансів, для одержання чергового, 4-го траншу кредиту МВФ, текст якого є у розпорядженні "Українських новин".

4-й транш кредиту в розмірі 1 млрд доларів Україна очікує одержати в лютому.

У підсумку, із загальної суми 4-річні кредити на 17,5 млрд доларів, Україною буде отримано 8,6 млрд доларів.

"Залишок коштів планується виділити до кінця 2018 року 7 траншами", - сказано в документі.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.

У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.

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