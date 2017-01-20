ДФС відсторонила все керівництво Львівської митниці

Державна фіскальна служба відсторонила від виконання службових обов’язків все керівництво Львівської митниці.

Про це йдеться у повідомленні ДФС.

"У четвер правоохоронними органами було затримано в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова", - повідомляє прес-служба.

"Наразі призначено проведення службового розслідування, на час якого все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У четвер ЗМІ повідомляли, що під час отримання хабара у розмірі 5 тисяч доларів затримали в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова.

Затримання здійснили працівники військової прокуратури.

Економічна правда