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ДФС відсторонила все керівництво Львівської митниці

П'ятниця, 20 січня 2017, 15:39

Державна фіскальна служба відсторонила від виконання службових обов’язків все керівництво Львівської митниці.

Про це йдеться у повідомленні ДФС.

"У четвер правоохоронними органами було затримано в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова", - повідомляє прес-служба.

"Наразі призначено проведення службового розслідування, на час якого все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У четвер ЗМІ повідомляли, що під час отримання хабара у розмірі 5 тисяч доларів затримали в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова.

Затримання здійснили працівники військової прокуратури.

Економічна правда

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Коментарі — 5
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IP: 188.130.176.---Татьяна Эндорфин20.01.2017 20:33
ЗМІ: Чиновник ДФС забув про 3 квартири дружини і кросовер матері одні хабарники боряться з іншими, адмін, куди подівся мій попередній коментар? чи це пропозиція повторити?
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IP: 188.130.176.---Татьяна Эндорфин20.01.2017 20:24
після заяв про можливість вивозу твердих побудових відходів до Польщі, ті, хто організував блокаду Львова терміново паралізували керівництво Львівської митниці, щоб не допустити прориву блокади, це не бородьба з корупцією на митниці, це тиск на принципову патріотичну державницьку позицію Львова в політиці України, невже Львівська митниця більш корумпована ніж до прикладу Одеська митниця, чи будь яка митниця на східному кордоні??? там нікого не затримують...
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IP: 91.225.121.---Xuato20.01.2017 18:53
Хтось же рекомендував цю потвору на посаду, якась комісія працювала ж, і кошти ж він не тільки собі брав а пхав наверх, а іншому випадку ДФС не призначила б мздуімця. Тож повинні бути звільнені всі ті хто підписував рекомендацію на посаду потвору.
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IP: 92.112.213.---Зеник Гаєцький20.01.2017 18:11
було чпочатку 15 тисяч, стало 5 тисяч. А 10 пішло на розслідування?
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IP: 162.252.126.---Willam Shkavolyak20.01.2017 17:42
Good. 5999
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