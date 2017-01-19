Передноворічне вкидання. Завдяки чому вдалося виконати держбюджет 2016 року

План з більшості податків вдалося перевиконати. Причина проста: інфляція і шалене зростання цін в промисловості. Рівень проведення витрат доволі високий, та є нюанс — грудневий ажіотаж. (Рос.)

Бюджет-2016 выполнен с доходами 616,2 млрд грн, расходами — 684,7 млрд грн.

Таковы оперативные данные Госказначейства, с которыми ознакомилась ЭП.

На первый взгляд, бюджетные итоги — хороши. По основным статьям налоговых доходов — перевыполнение. Исключением стали только доходы от ренты и дивидендов — по ним произошел серьезный недобор.

В 2016 году казна также не получила средств от реформаторских или стимулирующих развитие экономики источников — приватизации и специальной конфискации. Финансирование от ЕС также привлечь не удалось.

Основными же факторами, которые спровоцировали сверхплановые доходы бюджета, стали падение гривни и инфляция.

Рента и дивиденды

В 2016 году недобор по ренте составил 18,3 млрд грн. В бюджете-2016 рента на нефть считалась самым ненадежным источником доходов — план был рассчитан на завышенной цене на нефть. Это нашло свое отражение в итогах сметы.

Как объяснила ЭП первый замминистра финансов Оксана Маркарова, основных причин тому три: снижение цены на нефть до 41,13 долл за барр — средняя за 11 месяцев, прирост долга "Укрнафты" по текущим обязательствам на 2 млрд грн и сокращение добычи газа по договорам о совместной деятельности — СД.

Собеседники ЭП в Кабмине приводят пример "Укргазвыдобування": в 2015 году добыча по договорам о СД составила 1 140 млн куб м, в 2016 году — 958 млн куб.

"Падение на 182 млн куб м сулит недобор 900 млн грн ренты. Основная причина — компании не инвестировали в добычу из-за высокой ренты и судебных разбирательств по этим договорам", — объясняет источник издания.

В 2016 году не удалось также выполнить план по дивидендам.

Расчет был на то, что дивиденды станут одним из дополнительных источников финансирования бюджета. Однако реформа госсектора продвигалась намного медленнее, чем предполагалось. Кроме того, в декабре парламент внес изменения в бюджет, увеличив план по дивидендам на 2 млрд грн.

"Изначально заложенный правительством показатель был абсолютно реалистичным. Если бы не было декабрьского пересмотра, мы бы даже его превысили на 644,6 млн грн или на 5,8%", — утверждает Маркарова.

Курс определил доходы

План по большинству налогов удалось перевыполнить.

"Причина проста: инфляция. В 2016 году прогнозировался рост потребительских цен на 12%... Реальный показатель почти совпал с прогнозом, он составил 12,4%. Однако не потребительские цены обеспечили полученные доходы", — написал в Фейсбуке экс-министр финансов, член бюджетного комитета Виктор Пинзенык.

Рост цен в промышленности закладывался на уровне 10,4%. В реальности он оказался в три раза выше — 35,7%. Этот рост ускорился с 16,4% в сентябре, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, до 35,7% в декабре.

"Не более высокие темпы роста экономики или закрытие лазеек в налогообложении, а рост цен обусловил получение таких доходов", — обращает внимание Пинзенык.

Основной прирост в бюджет дали НДС и акцизы, собранные от ВЭД. План по импортному НДС удалось превысить на 10,2 млрд грн, собранному с импорта акцизу — на 7 млрд грн. Еще одна немаловажная причина — более активная, чем ожидалось, девальвация гривни.

"Средний обменный курс гривни к доллару оказался выше прогнозируемого. В 2016 году он составил 25,55 грн за долл при прогнозе 24,1 грн долл", — отметила Маркарова. Этим объясняется перевыполнение плана по импортному НДС.

Перевыполнение по акцизу с ввезенных в Украину товаров, по словам первого замминистра, обусловлено ростом среднего курса гривни к евро за 2016 год до 28,3 грн за евро, тогда как в прогнозе учтен курс 26,5 грн за евро.

В пользу бюджета сыграл еще один фактор. Вместо ожидаемого сокращения на 10,4% в январе-ноябре 2016 года объем импорта нефтепродуктов вырос на 3,6% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Ставки акциза на нефтепродукты и транспорт установлены в евро, таким образом, рост импорта и более высокий курс обеспечили казне дополнительный доход. На поступления акцизного налога положительно повлияло введение в 2016 году системы электронного администрирования реализации топлива.

Перевыполнение по налогу на прибыль также удалось получить благодаря несбывшимся прогнозам. МЭРТ первоначально прогнозировало, что прибыль предприятий в 2016 году составит 357,6 млрд грн. Однако теперь ожидается, что она окажется значительно больше — 535,1 млрд грн.

В 2016 году переплаты в госбюджет по этому налогу уменьшились на 5,4 млрд грн — с 23,6 млрд грн на 1 января 2016 года до 18,2 млрд грн на 1 января 2017 года.

Собрать больше плана подоходного налога, по словам Оксаны Маркаровой, удалось за счет снижения с января 2016 года нагрузки на фонд оплаты труда, что создало условия для увеличения размера заработных плат.

Так, по прогнозам МЭРТ, в бюджете 2016 года учитывалась номинальная среднемесячная зарплата работников на уровне 4 857 грн, а по итогам одиннадцати месяцев 2016 года соответствующий показатель составил 5 070 грн.

В данных о выполнении бюджета есть одна любопытная строка доходов — собственные поступления. В сравнении с 2015 годом они выросли на 15 млрд грн — 34 млрд грн в 2016 году против 19 млрд грн в 2015 году.

В 2015 году казна заработала почти 9 млрд грн от продажи 3G-лицензий. За счет чего бюджет аккумулировал на 78% больше в 2016 году — неясно. В отчетности, отмечают собеседники ЭП в правительстве, эта цифра вызывает вопросы.

Минус доходной политики 2016 года и в том, что планы привлечь 7,7 млрд грн за счет специальной конфискации не сбылись. Причина — парламент не принял необходимые законы. Финансирование от ЕС в размере 1,7 млрд грн также не поступило. Ожидаемые 17 млрд грн от приватизации тоже остались на бумаге.

Выполнение госбюджета по доходам в январе-декабре 2016 года

Cтрока доходов Роспись Факт Отклонение факта от росписи +/- % НДФЛ 56,132 59,81 3,678 6,6 Налог на прибыль 48,559 54,344 5,785 11,9 Рента 58,02 39,699 -18,321 -31,6 НДС внутренний 148,458 возмещение НДС 94,405 НДС внутренний (с учетом возмещения) 61,458 54,052 -7,405 -12 НДС импортный 171,2 181,453 10,253 6 Акциз внутренний 52,711 55,116 2,405 4,6 Акциз импортный 25,89 32,938 7,048 27,2 Рента с транзита 1,26 1,294 0,033 2,7 Экологический налог 1,167 1,619 0,451 38,6 Доля чистой прибыли 10,688 10,346 -342,2 -3,2 Ввозная пошлина 19,276 20,001 0,725 3,8 Вывозная пошлина 0,366 0,368 0,004 1 Неналоговые поступления Прибыль НБУ 38 38,163 0,163 0,4 Начисленные на акции дивиденды 2,497 1,434 -1,063 -42,6 Штрафы 0,328 0,437 0,109 33,2 Судебный сбор 2,962 3,597 0,635 21,4 Сборы на пенсионное страхование 5,437 5,358 -0,079 -1,5 Реализация матценностей 1,118 0,109 -1,009 -90,2 Поступления ЕС 4,864 3,142 -1,722 -35,4 Конфискованные средства 7,747 0 Трансферты Собственные поступления 19,043 34,018 14,975 78,6 Официальные трансферты 3,114 3,049 -0,065 -2,1 Субвенция 1,122 Средства, которые передаются местным бюджетам -2,267

Расходы посетил ажиотаж

С расходами казны в конце 2016 года сложилась любопытная ситуация. Уровень их проведения — довольно высокий.

По общему фонду невыполнение — на уровне 4,5 млрд грн. "Укравтодор" не использовал 375 млн грн, субвенция социально-экономического развития не профинансирована на 464 млн грн, Львовская область недополучила 63 млн грн. Не полностью профинансированы расходы на правоохранительные органы.

Однако есть нюанс. В декабре в целом по системе госфинансов наметился финансовый ажиотаж. Бюджеты всех уровней — государственный и местные — провели расходов на 167 млрд грн. Это больше, чем обычно.

В системе госбюджета обычно проводятся расходы на сумму около 50 млрд грн в месяц. Однако, как отмечают собеседники ЭП в правительстве, на 1 декабря непроведенных расходов было 33 млрд грн и 55 млрд грн плановых расходов. Итого — 88 млрд грн, что превышает средний ежемесячный объем.

В декабре провели почти все. К этому добавилось традиционное желание закончить к концу года все, что можно.

"Города закрывали инфраструктурные проекты, активно рассчитывались с подрядчиками. Кроме того, местные бюджеты в декабре получили почти 2 млрд грн остатков субвенции на образование. Многие осваивали бюджетный ресурс буквально в канун Нового года", — отметил ЭП заместитель исполняющего директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

К тому же, местные бюджеты забрали со своих счетов 11,5 млрд грн депозитов, перевели их в свои сметы и потратили. Еще один элемент предновогоднего финансового движения — возмещение НДС в размере 94 млрд грн.

Сам по себе высокий уровень выполнения расходов или возмещение НДС нельзя считать недостатком. Однако неравномерное проведение расходов и создание "расходных пиков" в крупных масштабах, предполагающие вбрасывание гривни в оборот, являются скрытым фактором давления на национальную валюту.