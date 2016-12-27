OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Нові податки для сплячих ФОПів, зниження процентних ставок в Приватбанку, друга частина інтерв'ю з Тарасом Кутовим - головне за 27 грудня.

Порошенко узаконив нові податки для ФОПів.

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

З 1 січня Приватбанк знижує процентні ставки за валютними депозитами.

Зокрема, з початку 2017 року при розміщенні у Приватбанку валютного депозиту на 12 місяців, базова ставка буде знижена до 8% річних у доларах США та 7% річних у євро.

Депозитні вклади на півроку в 2017 будуть приносити вкладникам 7% річних у доларах і 6% річних у євро.

Розміщення валютних вкладів у Приватбанку на місяць принесе вкладникам відповідно 3,5% і 2% річних доходу.

Аваков попросив знижку на авто для Нацполіції після укладення угоди.

"Глава МВС звернув увагу Месуко на факт диспропорції між цінами, які закладені в умови договору між офіційним представником компанії Mitsubishi Motors в Україні – ТОВ "Ніко Діамант" та урядом України, та цінами, за якими аналогічні автомобілі можливо придбати у деяких країнах Європи", - йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

МЕРТ попередньо оцінює зростання ВВП у третьому кварталі в 2%.

"Якщо в 1-у кварталі 21016 року в розрахунку до відповідного кварталу попереднього року ВВП ми мали зростання 0,1%, в 2-у кварталі - 1,4%, то вже за попередніми даними Держстату в 3-у кварталі 2016 зростання ВВП становило 2%, це оперативна оцінка Держстату на вчорашній день", - сказав міністр економічного розвитку Степан Кубів.

І ще:

Вчора вийшла перша частина інтерв'ю з міністром аграрної політики Тарасом Кутовим. Першу частину можна прочитати тут. Сьогодні ми опублікували другу частину.

У другій частині інтерв'ю аграрний міністр пояснив, чому гальмується запровадження ринку землі, які вимоги у МВФ з цього приводу, і що відбувається з найбільшими державними підприємствами, в тому числі з "Укрспиртом".

Також, у зв'язку з тим що вже кінець року, ми починаємо серію підсумкових матеріалів.

Публікуємо один із них: "5 перемог і 5 поразок IT України в 2016 році".