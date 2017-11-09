Окремі реформи результату не приносять. Що треба міняти

Давно я хотів написати про трикутник відповідальності за стан справ у країні: "влада — бізнес — суспільство".

Переконаний, що всі ці сторони, тобто ми з вами, в тій чи іншій мірі, несуть відповідальність за стан справ, за те, яку країну ми збудували на день сьогоднішній.

Ключова характеристика діяльності влади — відповідальність, у повному розумінні значення слова. Відповідальність може бути високою тільки тоді, коли буде неминучим, невідворотним покарання, за некомпетентність, аморальність і непрофесійність — звільнення, за хабарі чи крадіжки бюджетних коштів — ув'язнення та компенсація збитків.

Необхідно для кожної посадової особи в органах влади чітко визначити оціночні показники персональної результативності.

Думаю, що небагато людей задоволені станом справ в країні, хоча серед нас є багато й тих, хто гордиться власною державою. Критикувати і висловлювати власне незадоволення — найлегше.

Але для того, щоб змінити країну, цього недостатньо. Навпаки, критика досить часто тільки приносить шкоду. Наприклад, я вважаю, що постійні розмови як в країні, так і за її межами, про корупцію руйнують країну, а не сприяють подоланню корупції.

Переконаний, не корупція наша основна проблема, хоча вона дійсно є і її треба мінімізувати. Саме мінімізувати, адже позбутися її повністю неможливо, бо це світова проблема. Корупція — це інтегральний показник недосконалості правил гри в країні і низької культури у суспільстві, відсутності верховенства закону для всіх без винятку і принципу невідворотності покарання.

Ми досить часто толерантним ставленням до казнокрадів-посадовців чи до політиків-бізнесменів, що наживаються на бюджетних можливостях, самі стимулюємо корупцію, а дехто не проти і сам "добратися" до корупційних можливостей.

Святих немає, але вважаю, що "Майдан" повинен був стати водорозділом, до і після. Загинули люди заради змін в державі, змін на краще. Так зміни проходять, але дуже повільно, і не системно. Так країну не змінити і так ми не станемо конкурентоспроможною країною у світі, який стрімко змінюється і удосконалюється.

Тому трикутник відповідальності я трансформував би у трикутник конкурентоспроможності, оскільки саме ця характеристика є надзвичайно актуальною в умовах економічних, політичних, кліматичних та інших викликів і загроз для України в теперішньому світі.

Саме консолідація зусиль і наявність спільних цілей та дій у влади, бізнесу та суспільства допоможе нам збудувати конкурентоспроможну державу.

Що робити? Як досягти конкурентоспроможності? Перш за все, ми повинні визначитися, яку країну ми хочемо збудувати і що є нашою національною ідеєю.

Ведеться багато дискусій, існує маса думок і стратегій. Думаю, що, виходячи з наших теперішніх реалій, треба забути про соціалістичне минуле і, спираючись на наш економічний потенціал, враховуючи існуючий досвід розвинених країн, ми повинні будувати ліберальну державу з ринковою економікою. Економікою і ринком, де діють як і об’єктивні ринкові закони (невидима рука ринку), так і помірковане державне регулювання (видима рука ринку).

План побудови саме такої держави після недовгих дискусій, з конкретним планом дій повинен стати керівництвом до дії усіх гілок влади. А дискусії мають тривати щодо ефективності дій, виходячи з того, що удосконаленню меж не має.

Національна ідея "заможна людина — конкурентоспроможна країна" повинна об'єднати владу, бізнес і суспільство в бажанні змінити країну.

Косметичний ремонт, окремі реформи, як бачимо, результату не приносять. Потрібно докорінно міняти систему, яка сформувалася за попередні роки. Пострадянський потенціал країни вичерпаний, далі зміни і удосконалення або "виживання — справа добровільна".

Докорінні зміни повинні розпочатися з нового якісного суспільного договору між владою, бізнесом і суспільством. Він має зафіксувати: яку країну ми будуємо і які зміни та дії здійснює кожна зі сторін договору. День підписання цього договору — день Х — має стати початком відліку будівництва країни по-новому для всіх — влади, бізнесу, суспільства.

Дуже важливою фігурою є національний лідер змін, і їх старт після недовгих дискусій. І так влада з дня старту — дня Х — повинна стати ефективною (компетентною), моральною і патріотичною, і вона повинна брати на себе зобов’язання докорінно змінитися і гарантувати це.

Потрібно перестати формувати владу по квотному партійному принципу і по принципу "свій-чужий", перестати брехати, красти і піаритись. Запровадити замість протекціонізму і кумівства прозорість, відкритість та конкурентність у повсякденній діяльності і, нарешті, здійснити реформи, про які так багато говориться, які так повільно і сумно проводяться.

Якщо ми будуємо країну з ринковою економікою, то необхідно здійснити максимальну приватизацію на прозорій конкурентній основі, провести демонополізацію економіки, створити ринок сільськогосподарської землі, запровадити фондовий ринок, провести максимальну дерегуляцію бізнесу, максимально забезпечити економічні свободи і багато іншого.

Дуже важливим є зміна ролі влади в діяльності держави. Саме тому результатом адміністративної реформи має бути не багаточисельна (скорочена в 2-3 рази) команда компетентних людей. Їх місією має стати служіння інтересам суспільства.

Громаді потрібні якісні сервісні послуги з докорінно іншою філософією і ментальністю. Країні важливо й не відставати від графіку виконання дорожньої карти відповідно до Угоди України та ЄС про асоціацію.

Бізнес же давно чекає на стимулюючу й пом’якшувальну податкову реформу. Амністія капіталу, його декларування і сплата податку в розмірі хоча би 5% дозволить переступити через "хуліганство" в минулому, перегорнути сторінку і розпочати працювати по-новому, з чистого листа.

Абсолютно справедливими є й вимоги суспільства — відміна депутатської недоторканості, створення дієвої судової системи, в тому числі антикорупційного суду, зміна законодавства для нової виборчої системи.

Влада для побудови конкурентоспроможної моделі держави повинна запровадити багато змін, але ключовою є зміна засадничих базових цінностей функціонування влади і її моральності. Недосконалість політичної системи формує спотворені функції окремих посадовців, а саме завдання забезпечити фінансування партій за рахунок потенціалу посади.

У свою чергу, бізнес з Дня Х має взяти на себе зобов'язання припинити оптимізацію податків і забезпечити їх максимальну сплату в новій податковій системі — поміркованій і стимулюючій. Змінитися має мета використання офшорів і канути в лету конвертаційні центри та "сміттєві акції".

Супермаркети й інші системні бізнеси мають перестати працювати як ФОПи. Також ми маємо забути про необліковану готівку від реалізації товарів і послуг, виплату заробітної плати в конвертах чи використання неофіційної робочої сили.

Що ми отримуємо в результаті від такого суспільного договору, якщо всі сторони дотримуватимуться його умов? Позитивний сценарій приблизно такий:

Економіка детінізується, бізнес дерегульований працює в умовах добросовісної справедливої конкуренції. Контрабанда і інші сірі схеми також відсутні. Бізнесмен, як платник податків, найбільш поважна особа в суспільстві, а не чиновник.

Правила гри максимально спрощені і стабільні, доступ до фінансових ресурсів є легким, бізнес-клімат сприятливий і влада конкурує за інвестора, як за внутрішнього, так і за іноземного. В різноманітних світових рейтингах Україна посідає найвищі сходинки.

Розвивається діяльність громадських об'єднань бізнесу, як цивілізованих лобістів та передаються функції регулювання від держави до саморегулюючих організацій. Ділова культура ведення бізнесу та партнерства, етика та чесність невпинно зростають. А такі прикрі явища, як рейдерство та корпоративні конфлікти, залишаються в далекому минулому.

Довіра зростає — інвестиції також. Ознаками конкурентоспроможності бізнесу стає зрозуміла стратегія, ефективна бізнес-модель, привабливий бренд та продукт і соціально-відповідальна корпоративна культура. Справедлива конкуренція, розвинута і доступна інфраструктура, демонополізовані енергетичні та сервісні компанії з очікувань стають об’єктивною реальністю.

Суспільство також змінюється, максимально користуючись правами і свободами демократії, обирає ефективну владу без гречки, популізму та патерналізму, і тримає її в постійній напрузі і відповідальності.

Відповідальна взаємодія, терпіння і толерантність, причетність і активна громадська позиція стають поширеними характеристиками. Європейські цінності —це правильно, але думаю, що немає кращих загальнолюдських цінностей. І чим скоріше ми до них повернемося, тим ефективнішим і конкурентоспроможнішим суспільством станемо.

Потенціал децентралізації та створення об'єднаних територіальних громад допоможе в зростанні конкурентоспроможності регіонів. Дуже важливим є виявлення та використання ресурсних можливостей територій та їх інвестиційного потенціалу. Ефективні інституції вертикалі влади повинні не допустити проявів феодалізму на місцевому рівні.

Суспільство повинно володіти усіма інструментами для реалізації своїх демократичних можливостей, в тому числі доступним і простим способом імпічменту gрезидента країни, відкликання депутатів різних рівнів та правом і алгоритмом проведення референдуму, як місцевого так і національного, з реальним механізмом імплементації їх результатів.

Це дозволить закріпити виключну монополією держави на застосування сили і мінімізує можливості народних хвилювань.

Справедливий суд, верховенство права, закон один для всіх та невідворотність покарання зможуть відвернути небезпеку руйнування суспільства і відновити довіру в державі.

Удосконалення системи освіти повинно змінити світоглядний та професійний рівень особистості в конкурентному світі. Гарантований соціальний дохід для нас ще в дуже далекій перспективі, і тому кожен повинен потурбуватись і забезпечити власну конкурентоспроможність, професійність, уміння формувати цілі і досягати їх.

Сьогодні у світі актуально думати не тільки про роботу, як таку, а про успішну кар’єру та самореалізацію. Розвиток економічних свобод, заохочування до підприємництва, його підтримка та розвиток, як основи сталого економічного розвитку, повинні стати пріоритетом в суспільстві. Успішна кар’єра чи бізнес є можливими при наявності лідерських якостей та сучасних знань, вмінь і навиків. Інноваційність, настирливість та працьовитість — запорука успіху.

Тому удосконалення системи освіти має змінити світоглядний та професійний рівень особистості в конкурентному світі. Гарантований соціальний дохід для нас ще в дуже далекій перспективі, і тому кожен повинен потурбуватись і забезпечити власну конкурентоспроможність, професійність, уміння формувати цілі і досягати їх.

Євроремонт приміщення зробити нескладно, а от стати європейцем для цього потрібні зміни, а їх, як відомо, без болю не буває.

Це тільки концептуальне бачення, яке потребує ґрунтовних досліджень і структуризації, але основна мета публікації — це спонукати владу-бізнес-суспільство взяти на себе відповідальність за стан справ у державі, реагуючи на існуючі загрози і виклики, сформувати стратегічний план побудови держави, спираючись на загальнолюдську філософію і мораль, збудувати конкурентоспроможну країну.

Революція гідності, війна та економічна криза відкрили вікно для змін, але щоб вікно можливостей не перетворилося в довгий коридор надії потрібно діяти. Це або зробить старий клас, або новий, який прийде до влади.