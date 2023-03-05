РФ завдала екології України збитків на 2 трильйони – Мінекології

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів напрацювало нову методологію фіксації та підрахунку збитків екології, за якою завдана РФ шкода оцінюється у 2 трлн гривень.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час виступу на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості" у Львові, передає "Укрінформ".

"Ми напрацювали нову методологію спільно з нашою екологічною інспекцією та використовуємо сім видів методологій і вже обрахували два трильйони гривень завданих збитків.

Це забруднення землі, повітря, води, спалені ліси, знищені природні ресурси. Наша головна мета – показати усім ці показники, щоб їх побачили в Європі та світі. Щоб всі зрозуміли, яка ціна цієї шкоди довкіллю і як відновити цю шкоду, завдану Україні", - заявив міністр.

За його словами, найбільше в Україні зараз страждає ліс. Через російську агресію майже 3 млн гектарів лісу було пошкоджено. Це майже третина залісненої території України. Майже 500 тисяч га знаходяться зараз під тимчасовою окупацією або в зоні воєнних дій.

Також Стрілець зазначив, що 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники зараз знаходяться під російською окупацією. Під загрозою знищення 600 видів фауни та 750 видів флори, сказав він.

Нагадаємо:

За 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю України на суму понад 1 трильйон 743 мільярди гривень.