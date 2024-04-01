Голова АМКУ після розслідування "Схем" задекларував квартиру бабусі на 200 квадратів, але не вказав авто

Після розслідування "Схем" щодо квартири, де мешкає голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко з родиною, посадовець вказав її у декларації за 2023 рік.

Про це пишуть "Схеми".

Йдеться про 4-кімнатні апартаменти на 200 квадратних метрів у Києві вартістю 6,2 мільйона гривень, оформлені на 77-річну бабусю дружини Кириленка, де, як з’ясували розслідувачі, сім’я мешкає щонайменше з 2020-го року.

Раніше посадовець цю нерухомість не декларував, а в інтерв’ю переконував, що у цій квартирі "точно не мешкав".

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При цьому в декларації Кириленко так і не вказав автомобіль BMW, яким володіє його теща, але користується дружина голови АМКУ.

У свіжій декларації за 2023 рік своїм фактичним місцем проживання Кириленко вказав квартиру, яка належить Альбіні Вінніковій - бабусі дружини посадовця. Кириленко вказав, що мешкає там з родиною, починаючи з 11 вересня 2023 року.

Ця дата збігається з моментом призначення Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету, зазначають журналісти.

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При цьому розслідувачі встановили, що сім’я посадовця там проживала і раніше - щонайменше з 2020 року. Зокрема, будучи очільником Донецької обласної адміністрації (до призначення на посаду голови АМКУ), Кириленко в одному з інтерв’ю ще у 2020 році розповідав, що його сім’я мешкає в Києві.

Під час інтерв’ю було продемонстровано фото, зроблене в тому ж районі, що і будинок, куди після роботи приїжджав Кириленко вже у статусі голови АМКУ, звернули увагу розслідувачі "Схем".

Сам Кириленко у коментарі "Схемам" це заперечив: "Я не проживав там, дружина могла з’являтися там певний період часу, коли приводили до ладу ту квартиру. В ній я точно не мешкав. Навіть коли дружина там з’являлася, то тоді, коли відвозила до школи дитину".

Водночас теща посадовця Наталія Матієнко на запитання журналістів, чи мешкала там родина Кириленка і як давно, відповіла: "З 2020 року постійно… тому так, там вони мешкали".

Площу та вартість цієї квартири Кириленко в декларації не вказав. "Схеми", отримавши в розпорядження договір купівлі-продажу, встановили, що площа квартири становить майже 200 кв. м, вартість - 6,2 млн грн.

У свіжій декларації посадовець не вказав автомобіль BMW X3, на якому його дружина Алла Кириленко їздила у 2022-2024 роках - "Схеми" встановили це за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.

У коментарі журналістам сам Кириленко зазначав, що його дружина рідко користується автомобілем BMW, який належить тещі Наталії Матієнко. "Дружина у виняткових випадках користуватися тим автомобілем. Те, що вона на постійній основі не користується транспортними засобами, це точно", - сказав Кириленко.



Водночас теща Наталія Матієнко на запитання, чи їздить вона на своєму автомобілі, відповідала: "Ні, я на ньому не їжджу, на ньому їздить моя дочка (дружина Павла Кириленка – ред.)".

Нагадаємо:

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Економічна правда