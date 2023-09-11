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Українці вважають корупцію головною перешкодою для підприємництва – опитування

Понеділок, 11 вересня 2023, 17:40 - Олексій Павлиш
 
Unsplash

Корупція сприймається українцями як найбільша перешкода для розвитку підприємництва у країні - про це заявили 47% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас 37% опитаних назвали найбільшою перешкодою руйнування, завдані війною, 36% - неадекватну систему податкового адміністрування і контролю, 36% - слабку підтримку з боку держави.

"Показово, що проблеми, які напряму залежать від якості державного управління, посідають три з чотирьох перших позицій, які, на думку українців, заважають розвитку підприємництва.

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Водночас наступними за негативним впливом на підприємництво йдуть відтік фахівців і підприємців за кордон (29%) та відтік працівників за кордон (28%)", - йдеться у повідомленні.

При цьому корупцію як перешкоду для підприємництва дещо частіше згадували на сході (55%) та рідше на заході (43%) країни. Так само із заходу (30%) на схід (43%) помітно зростає критичне ставлення до податкового контролю.

"Респонденти східних (40%) та південних областей (33%) частіше згадували про відтік фахівців та підприємців за кордон, ніж у західних (22%) та центральних регіонах (27%), які менше постраждали від воєнних дій. Така ж ситуація склалася і з відтоком працівників: про це частіше згадували на сході (37%) та півдні країни (31%), ніж на заході (25%) та в центрі (24%)", - свідчать результати опитування.

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Також автори опитування зазначають, що в суспільстві панує недовіра до українських агентів повоєнної економічної та інфраструктурної відбудови.

Так, у липні 2023 року лише 17,5% опитаних погодилися з думкою, що державні українські компанії та банки можуть ефективно і без корупції здійснити повоєнну відбудову країни.

Рівень довіри до українських приватних компаній та банків ще нижчий - 8%.

"Наразі найбільші, проте так само невисокі показники довіри, мають великі західні компанії та банки (28%) та міжнародні фінансові організації, такі як МВФ та Світовий банк (19%).

Найменшу довіру мають великі незахідні компанії та банки (Китай, ОАЕ, Саудівська Аравія) - лише 3% респондентів", - йдеться у повідомленні.

Опитування здійснювалося методом face-to-face з 3 по 17 липня 2023 року в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

У Запорізькій та Харківській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2011 респондентів віком від 18 років.

Економічна правда

бізнес корупція війна
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