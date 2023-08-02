Якою має бути інфляція, щоб українці її помітили?

З початку 2023 року ціни зросли на 4,6%, свідчать дані Державної служби статистики за перше півріччя. "Враховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%", – заявили в Національному банку 27 липня. Як відомо, за цей же період 2022 року зростання цін становило 16,3%.

Цьогоріч темпи інфляції в Україні сповільнюватимуться за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в середині країні. Стримуючим фактором буде й незмінність тарифів на більшість житлово-комунальних послуг.

"Надалі інфляція знижуватиметься повільніше, ніж у попередні місяці", – попередили в регуляторі. Нацбанк очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а у 2025 році – до 6%.

Ідеальна мета – ще нижче – 2% на рік. Саме цей рівень зростання цін, як прийнятний, вперше визначили в Новій Зеландії ще на початку 1990-х років. Тоді, вирішивши таргетувати інфляцію, політики повинні були вибрати певне число, яке потім стало догмою для усіх просунутих центробанків світу, серед яких і український.

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Як ми пам'ятаємо з 90-тих років, боротися з інфляцією вкрай важливо. Неконтрольоване зростання цін спотворює економічні відносини в країні та шкодить розвитку. Проте багато хто зараз ставить під сумнів досягнення цілі у 2% за будь-яку ціну, пише британське видання The Economist.

Якщо замислитись, то головна вада інфляції більше психологічна – зростання цін ненавидить населення будь-якої країни. Проте, я виявляється, в кожній країні ступінь ненависті різний.

У робочому документі економістів з коледжу Міддлбері та Університету Співдружності Вірджинії, дослідники намагаються відповісти на це запитання, оцінюючи момент, коли домогосподарства та підприємства починають звертати увагу на інфляцію і коли, відповідно, вона починає заважати економічному зростанню.

Аналізуючи дані про пошукові запити Google і твіти про "інфляцію" в 37 країнах у період з 2004 року по травень 2022 року, автори дійшли висновку, що коли інфляція низька, то люди не зважають на неї і тому нічого не шукають і не пишуть про неї в інтернеті. Тоді як, починаючи від певного рівня зростання цін, люди починають активно цікавитися цією темою.

Метою дослідження було визначити цей поріг. Для кожної країни він виявився індивідуальним, але завжди вище "догматичних" 2%. Наприклад, для США – це 3,6%, в Німеччині – 2,6%, в Британії – лише 2,2%.

В дослідженні не було України, але ми це виправили. ЕП відтворила на даних для України методологію цього дослідження.

Відповідно до отриманих результатів, на річну інфляцію менше ніж в 10% українці не звертають увагу. Вище цього порогу люди починають звертати увагу, яка відображається як більша кількість шукачів теми в інтернеті, і, як наслідок, існує позитивний і значний зв’язок між інфляцією та пошуковою поведінкою.

Як сприймають інфляцію у світі (ліворуч дані The Economist) і в Україні (праворуч)

Цікавість в google trends (від 0 до 100) – вертикальна шкала. Рівень інфляції – горизонтальна шкала.

Цікаво, що якщо оцінка порогу інфляції в оригінальному дослідженні для більшості країн OECD (міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 38 розвинених країн) досить близька до традиційної цілі у 2%, то для країн із високою відносно них інфляцією ця планка набагато вища.

Наприклад, для Туреччини, де річна інфляція в останні роки сягала 80%, вона така сама як і в розрахунках ЕП для України. І українці і турки звикли до цієї чутливої теми, через яку умовні британці чи американці сходять з розуму, певну резистивність.