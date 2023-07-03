НКРЕКП скасувала підвищення тарифів на воду, але не відмовилася від ідеї їх змінити

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення від 29 червня 2023 року про підвищення тарифів на воду.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні ухвалили всі члени Комісії одноголосно, повідомляється на сайті НКРЕКП.

"Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року", - пояснив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Водночас у НКРЕКП не відмовилися від ідеї відрегулювати тарифи, і заявили про початок обговорення "справедливого соціального рішення"

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"Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Згідно з рішенням від 29 червня 2023 року тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

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Водночас уряд не підтримав рішення нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Неприйнятним рішення НКРЕКП назвав також президент Володимир Зеленський.