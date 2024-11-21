Где в Украине искать работу и почему даже на востоке не все безнадежно

У перший рік великої війни бізнес масово переміщався на захід країни. Пальму першості серед областей, куди релокувалися підприємства, тоді взяло Закарпаття. Цей регіон обирали 40% усіх переміщених бізнесів.

"У нас розташовані 282 підприємства, що функціонують, включно з фізособами-підприємцями", – повідомив на початку листопада 2024 року голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай.

Завдяки цьому в розрахунку на довоєнну чисельність населення Закарпаття разом із столичним регіоном стали лідерами за кількістю вакансій на 100 тис. жителів: понад 300. Івано-Франківщина та Львівщина теж мали високі показники.

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Столичний регіон і найзахідніші області досі утримують лідерство за відносним рівнем пропозицій на ринку праці. Ефект від міграції ділової активності подалі від зон боїв, повітряних тривог та обстрілів, схоже, буде тривалим. "Релоковані підприємства інвестували в регіон мільярд євро. Ми не можемо це відчути одномоментно. Це процес, який триває і ще триватиме не один рік", – каже Сарай.

Проте дані за останній рік свідчать про певну зміну тренду. У розрізі регіонів найбільший приріст нових оголошень спостерігається в Києві та області, а також, як не дивно, у північних та східних регіонах України.

Так, середня кількість вакансій у Києві та містах-супутниках з квітня 2023 року зросла на чверть: з 20 тис. до 25 тис., свідчать проаналізовані ЕП дані сайту work.ua. Дніпропетровська та Запорізька області мають сукупно 9,6 тис. відкритих вакансій, це на 1,1 тис. більше, ніж рік тому. Основна причина – ці регіони і бізнес у них оговтуються від шоку першого року війни при стабільній, а подекуди і більшій кількості населення.

Так, чисельність жителів Києва завдяки внутрішньо переміщеним особам уже перевищила довоєнні показники, що підтверджують представники міської влади.

Така ж тенденція характерна для Дніпропетровщини: за даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з початку великої війни до серпня 2024 року область залишили 144 тис. осіб, а приїхали 455 тис.

Запорізька область втратила 433 тис. осіб, а набула лише 226 тис., але завдяки внутрішньо переміщеним особам у межах області населення Запоріжжя, імовірно, не зазнало суттєвих змін (83% переміщень – в обласний центр).

"Люди виїжджають, але працевлаштовуються і ті, хто залишилися, і майже місцеві – з прифронтових міст і селищ", – розповідає власник виробничого підприємства з Чернігова. У місті відкрито сім сотень вакансій – на 200 більше, ніж у квітні 2023 року.

Навіть на Донеччині за останній рік баланс вакансій формально не змінився: за даними work.ua, область має 215 відкритих вакансій. З очевидних причин такі міста як Курахове чи Селидове вибули з ринку праці, а Покровськ у листопаді скоротив кількість вакансій удвічі.

Натомість Краматорськ та Слов'янськ показали різке зростання. У кожному з них зараз утричі більше вакансій, ніж рік тому, і знову не через втрату свого населення. За даними МОМ, найбільші потоки переміщень у межах області зафіксовані саме на Донеччині (90%). Іншими словами, краматорська агломерація приймає найбільшу кількість місцевого населення з прифронтових районів.