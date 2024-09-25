Дышит ли Киев войной?

Кияни звикли, що їх місто інколи очолює світові рейтинги найбруднішого повітря, випереджаючи Бангладеш, Індію та Китай. У 2024 році ситуація повторилася.

Близько пів сотні вимірювальних станцій столиці постійно фіксують рівень забруднення повітря PM2,5. Це дрібні тверді частинки, здатні проникати в легені і шкодити здоров’ю. За даними видання Texty, цьогорічний смог у Києві має кілька різних джерел, серед яких і традиційні для осені, і нові.

15 вересня станції зафіксували пожежі на торф’яниках довкола столиці. Ще одна пожежа спалахнула 19 вересня неподалік села Лошакова Гута на північ від Києва, де горіли ліс і торф. Супутникові знімки показали, як вітер ніс дим у бік міста.

До звичних проблем додався інший фактор: забруднення повітря від пожеж внаслідок обстрілів російською армією. Зафіксовані 20 вересня займання на північному кордоні України створили димову завісу, яка простяглася до Києва.

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Щоб відповісти на питання, чи є цьогорічні умови аномальними, ЕП проаналізувала відкриті дані, доступні на порталі data.gov.ua, щодо концентрації та індексу якості атмосферного повітря за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Чому так відбувається? Головний, хоч і несподіваний, фактор покращення якості повітря – велика війна. Пожежі є лише одним з джерел забруднення. PM2,5 утворюються також через викиди, спричинені транспортом, промисловістю та виробництвом електроенергії, зокрема вугільними електростанціями.

З 2022 року Україна зазнала значних втрат у цих сферах через війну. Валовий внутрішній продукт країни в перший рік великої війни впав на третину і досі не повернувся на довоєнний рівень, а виробництво електроенергії скоротилося.

Україна втратила близько 9 ГВт потужностей – половину енергосистеми країни. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії. Більшість втрачених потужностей припадають на екологічно шкідливі вугільні електростанції.

Зменшення виробництва в Запоріжжі, Дніпрі та інших промислових регіонах позитивно вплинуло на довкілля. За даними 2024 року, рівень забруднення PM2,5 у цих містах знизився майже вдвічі порівняно з 2019-2021 роками.

Однак найбільші екологічні зміни сталися в Харкові, де через масштабні руйнування інфраструктури припинилася будь-яка генерація енергії.

В результаті відсоток часу з чистим повітрям (PM2,5 менше 50) у місті зріс із 65% до 95%. У Запоріжжі та Дніпрі частка таких годин у році піднялася з 50-60% до 75-85%.

У Києві зниження рівня забруднення повітря у 2023-2024 роках виявилося менш різким. Це зумовлено меншою концентрацією заводів і сильнішим людським фактором: автомобільні викиди залишаються основним джерелом забруднення, а кількість населення повернулася до довоєнного рівня у 2023 році. Тим не менш, кількість годин з чистим повітрям теж зросла: з 60% у 2021 році до 80% у 2024-му.