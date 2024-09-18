Сколько Maserati, Ferrari и Aston Martin купили украинцы во время войны

Попри поступове відновлення обсягів продажу автомобілів в Україні, масовий сегмент авторинку все ще приблизно у два рази відстає від показників 2021 року. Однак це не стосується дорогих моделей. ЕП раніше розповідала, що їх продажі досягнули показників трирічної давнини. Не відстає, якщо не перевершує, попит українських мільйонерів і на найбільш розкішні супер- і спорткари.

Одна з найбільших колекцій дорогих автомобілів в Олександра Слобоженка, який збагатився на інтернет-арбітражі. Він хизувався в соцмережах придбанням під час великої війни McLaren 720S Spider, який коштує близько 300 тис дол. Загалом у його автопарку майже два десятки дуже дорогих автомобілів.

Недавно Слобоженко отримав підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Після цього, писали ЗМІ, він виїхав з України. Слобоженко – не єдиний молодик, який полюбляє дорогі машини. За даними ЗМІ, ще один блогер та інвестор у криптовалюту Дмитро Хиценко у 22 роки мав суперкар Lamborghini Huracan за 280 тис дол і гібридне купе BMW i8 за 100 тис дол.

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Михайло Романенко, який у ЗМІ фігурує як "криптомільярдер", у 2023 році придбав суперкар Bugatti Bolide вартістю 4,6 млн дол. До того він нібито став власником ще дорожчого Bugatti Centodieci, ціна якого перевищує 10 млн дол і яких випустили лише десять штук.

Важко сказати, де тут межа між хизуваннями в ТікТоk та Instagram, а де реальні купівлі і реєстрації авто. Досі в Україні офіційно не зареєстровано жодного Bugatti, хоча модель Veyron Grand Sport Vitesse WRC іноземної реєстрації не раз бачили на вулицях Києва.

Інші суперкари із списку молодих мільйонерів ЕП вдалося ідентифікувати серед відкритих даних реєстрацій транспортних засобів, доступних на порталі data.gov.ua.

Загалом рівень першої реєстрації таких автомобілів у 2024 році навіть вищий, ніж у відповідні періоди 2021 року, свідчать проаналізовані ЕП дані. Зокрема, у другому кварталі 2024 року на облік у сервісних центрах МВС поставлено три десятки таких автомобілів, а з початку року – пів сотні.

Серед них найбільше, сім машин, – це Maserati Ghibli (орієнтовна вартість 215 тис дол). На другому місці з п’ятьма автомобілями Bentley Continental GT (220 тис дол).

Найдорожчими серед усіх стали Rolls-Royce Spectre 2024 року випуску (440 тис дол). Одразу три такі авто, які є першими повністю електричними машинами від Rolls-Royce, отримали київські номери.

Цей автопарк, за підрахунками ЕП, лише цьогоріч міг коштувати 12 млн дол, а з лютого 2022 року – 39 млн дол, якщо рахувати за цінами автосалонів.

Проте дедалі більше супер- і спорткарів проходять в Україні першу реєстрацію як уживані, тож їх вартість може бути меншою на 20-40%. Якщо до 2022 року на кожні дві нові машини припадала лише одна вживана, то у 2023-2024 роках ця піраміда перевернулася: з 50 зареєстрованих у 2024 році нові лише 16.

Для міграції продажів розкішних автомобілів на вторинний ринок є кілька причин. По-перше – податок при першій реєстрації: з авто за 200 тис. дол. необхідно заплатити 10 тис. дол. По-друге – сам процес купівлі.

"Через "офіціалів" і банк, навіть якщо розкидають оплату по днях готівкою через касу, треба підтверджувати фінмоніторингу свої доходи, що ("молодим криптомільярдерам" – ЕП) зробити непросто", – пояснює журналісту власник СТО в центрі Києва, де іноді обслуговуються такі автомобілі.

Тим більше, що вживаність у цьому сегменті умовна. Середній вік зареєстрованих в останні два роки суперкарів становить три роки (у масовому бюджетному сегменті – десять років), що надає їх новим власникам багато переваг у вигляді нижчої ціни, менших податків та простішого процесу купівлі.

Тож не можна гарантувати, що всі такі суперкари купують на гроші, з яких до того були сплачені всі податки. Урешті-решт, справа проти Слобоженка почала рухатися лише після публічного розголосу і його конфлікту з журналістами "Української правди".