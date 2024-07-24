Горит, но не пылает. Почему в Украине стало меньше пожаров сухостоя?
За понад два роки великої війни екологічні збитки України перевищили 2 трлн грн. Левова частка цієї суми припадає на ліси. На початку 2023 року міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що через російську агресію майже третина залісненої території країни, 3 млн га, була пошкоджена.
Частину збитків вдасться точно встановити лише після деокупації територій. Аналіз центру NGL.media засвідчив, що росіяни знищили понад 60 тис га лісів.
За даними Держлісагентства, 48% лісових пожеж спричинені бойовими діями, 42% – порушеннями з боку населення, зокрема палінням сухостою, а також недотриманням заходів безпеки при виконанні робіт.
ЕП проаналізувала супутникові дані NASA щодо пожеж. Виявилося, що попри більш потужні та масштабні пожежі вздовж лінії фронту, їхня кількість в областях, де не ведуться бойові дії, різко зменшилася відносно 2021 року.
У 2023 році найбільше пожеж було в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, у 2024 році – на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Пожежі в Рівненській, Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях, які у 2021 році часто були осередками вогню, у 2024 році стали значно менш частим явищем.
За останні два роки кількість зафіксованих пожеж у центрі та на заході країни різко зменшилася, частково компенсуючи катастрофу в лісах на півдні, сході та північному сході.
Загалом по країні їх стало більше: з початку 2024 року по 15 липня зафіксували 491 загоряння, тоді як за цей же період 2021 року – 96. Йдеться про дані з високим рівнем впевненості, тобто такі пожежі, які фіксувалися системою понад як один раз.
Тижнева кількість пожеж з 2001 року:
Примітно, що цьогорічні пожежі не стали рекордними: протягом першої половини 2020 року в Україні було зафіксовано 842 таких випадки. Звісно, на пожежі, спричинені боями, вплинути неможливо, але зберігати ліси можуть мешканці і працівники лісгоспів тилових областей. Хоча паління сухостою незаконне, це явище досі поширене, як і стихійні розпалювання багать. Як кажуть у ДП "Ліси України", яке контролює понад половину лісового фонду країни, ситуація з пожежами покращується: "Якщо раніше в деякі роки горіли десятки тисяч гектарів лісу, то тепер втрати вимірюються сотнями гектарів". На територіях підприємства частка пожеж, спричинених людським недбальством, сягає 80%. Значною мірою зменшенню таких випадків слід завдячувати рейдам лісової охорони, а також інвестиціям у транспорт та обладнання. "Пожежонебезпечний період триває, Україну накрила аномальна спека. Відмінні результати першого півріччя – не привід для святкування, усе може швидко змінитися. Робимо все, щоб цього не допустити", – зазначають на підприємстві.
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Примітно, що цьогорічні пожежі не стали рекордними: протягом першої половини 2020 року в Україні було зафіксовано 842 таких випадки.
Звісно, на пожежі, спричинені боями, вплинути неможливо, але зберігати ліси можуть мешканці і працівники лісгоспів тилових областей. Хоча паління сухостою незаконне, це явище досі поширене, як і стихійні розпалювання багать.
Як кажуть у ДП "Ліси України", яке контролює понад половину лісового фонду країни, ситуація з пожежами покращується: "Якщо раніше в деякі роки горіли десятки тисяч гектарів лісу, то тепер втрати вимірюються сотнями гектарів".
На територіях підприємства частка пожеж, спричинених людським недбальством, сягає 80%. Значною мірою зменшенню таких випадків слід завдячувати рейдам лісової охорони, а також інвестиціям у транспорт та обладнання.
"Пожежонебезпечний період триває, Україну накрила аномальна спека. Відмінні результати першого півріччя – не привід для святкування, усе може швидко змінитися. Робимо все, щоб цього не допустити", – зазначають на підприємстві.