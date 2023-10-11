Реальные зарплаты выросли или упали? Зависит от профессии

З початком великої війни Державна служба статистики не публікує дані про рівень заробітних плат в країні. Тому при підготовці звітів аналітикам, в тому числі міжнародних організацій та Національного банку, доводиться спиратися на альтернативні джерела інформації.

Серед них, наприклад, соціологічні опитування, дані агрегаторів сайтів пошуку роботи, статистика щодо сплаченого податку ЄСВ, карткові операції в банках щодо нарахувань тощо.

Спираючись на ці джерела, в НБУ почали обережно говорити, що за підсумками 2023 року, реальні зарплати зростуть більше, ніж ціни. Зокрема, середня номінальна зарплата цьогоріч збільшиться на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 3,9%.

З одного боку це пояснюється сповільненням інфляції, що дозволило НБУ навіть частково відмовитися від фіксованого валютного курсу. З іншого боку, на ринку праці, навпаки, справи йдуть все краще і краще.

В останньому макроекономічному звіті НБУ відмічає, що кількість вакансій поступово зростає як через сезонність, так і через пожвавлення економіки. Водночас, кількість розміщених резюме знижується, що може відображати поступове відновлення зайнятості українців і обмежену пропозицію робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію.

Одним словом, роботи все більше, а робочих рук – стає все менше, що позитивно впливає на зарплати.

Проте ситуація зовсім інша, якщо дивитися з початку повномасштабного вторгнення. З урахуванням великого зростання цін в шоковому 2022-му році співвідношення рівня інфляції і темпів підвищення реальних зарплат залишається негативним для працівників – доходи із початком великої війни нижчі, ніж були до, про що свідчать зібрані ЕП дані.

Ми порівняли як змінилися ціни з лютого 2022 року і як з того самого часу змінилася середня зарплата згідно з відкритими даними сайту work.ua.

Ціни VS зарплати

У лютому 2022 року, середня зарплата, яку пропонували роботодавці дорівнювала 14 802 грн. Вже за місяць від початку вторгнення вона впала на 10% до 13 476 грн, але почала відновлювати втрату з початку цього року.

На початку жовтня цього року середня зарплата становила 17 104 грн. Це означає що з лютого 2022 року і до цього часу вона номінально зросла майже на 14%.

А як щодо зростання цін? За даними Держстату, якщо прийняти за базу все той же лютий 2022 року, то з того часу споживчі ціни в середньому зросли майже на 27%. Таким чином реальна зарплата середньостатистичного українця зараз все одно на 13% менше, ніж була.

Проте відновлення не однакове для всіх професій. Найгірша ситуація в шоубізнесі – як із попитом, так і з пропозицію робочої сили і відповідно падінням реальних доходів майже на половину. До того ж це єдиний сектор в якому нечисленні роботодавці пропонують зарплати навіть менші, ніж до 24 лютого 2022 року. Загалом це очікувано, враховуючи, що галузь під час дії воєнного стану фактично під забороною через технічні та моральні обмеження. У першу чергу мова про корпоративні та розважальні заходи.

Як зросли ціни і зарплати в залежності від спеціалізації працівника

Всі інші професії збільшили номінальні доходи. Але не реальні. Серед спеціальностей, зростання рівня оплати праці яких більш-менш співставне з темпами інфляції – логістика, страхування, нерухомість, управління персоналом та сільське господарство.

Наприклад, очевидний попит на працівників сфери логістики і зовнішньоекономічної діяльності зумовлений докорінною зміною експортних і імпортних шляхів роботи українського бізнесу і труднощами, із якими він стикається для фактичного вибудовування з нуля продажів товарів за кордон, купівлі і доставки імпортних товарів і перевезень всередині країни.

Ймовірно, військові причини є й серед драйверів збільшення чи збереження реальних доходів і представників інших професій: страхування (збільшення ризиків бізнесу від оцінки і пошкодження майна), сільське господарство тощо.

Зростання реальних доходів на ринку нерухомості можна пояснити двома факторами. Перший – зміна місць проживання мільйонів людей всередині країни, через що підвищується попит на посередників, які надають послуги у сфері оренди на купівлі нерухомості.

Другий фактор – суттєве скорочення кількості будівельників через мобілізацію, про що ЕП розповідав голова "Київміськбуд" Ігор Кушнір. А зменшення пропозиції, як відомо, веде до зростання вартості, в тому числі робочої сили.

Не слід відкидати і той факт, що за час війни різного роду ремонтні роботи теж суттєво зросли у ціні.