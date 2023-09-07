Прочь от Москвы. Как изменились музыкальные предпочтения украинцев в YouTube

Протягом 2021 року російськомовні пісні стабільно займали три чверті позицій в щотижневих чартах топ-100 від українського YouTube.

На україномовні припадало заледве десяток місць.

Все змінилося 24 лютого 2022 року. Український YouTube зазнав радикальних змін – вітчизняні виконавці заполонили чарти. Ба більше, у рейтингу найбільш популярних пісень все частіше потрапляли старі твори досвідчених артистів.

Українці потребували підтримки бойового духу, а нові пісні воєнного часу ще були в режимі написання. Затребувано було все. Головна умова – українською.

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В результаті кількість україномовних співаків і співачок, які побували у вітчизняних чартах впродовж 2022 року, за підрахунками ЕП, зросла з приблизно 40 до 135. Частка їх пісень в топ-100 в середньому зросла з 10 до 55, а у 2023 році – до 65.

Українські артисти відвоювали не лише місяця в рейтингу, а і перегляди. У 2021 році російськомовний контент в Україні сумарно переглянули майже 1,5 млрд разів, а вітчизняних – лише 194 млн. У перші вісім місяців 2023 року фіксується зворотна тенденція: 148 млн проти 812 млн, відповідно.

На додачу вітчизняний пісенний ринок став більш самобутнім, із більшою кількістю артистів і позбувся застарілого спадку, який від імені України підспівував разом із росіянами.

Наприклад, за підрахунками видання Texty, в перші шість місяців великої війни Ані Лорак жодного разу не потрапила до 30-ки популярних виконавців, хоча до цього вона часто займала високі позиції. Схожа історія зі Світланою Лободою, яка до 24 лютого не залишала українські музичні чарти YouTube.

Ймовірно, справа не лише у принциповості українців. Річ у тім, що основним інструментом просування на стримінгових платформах є плейлисти, які створюють регіональні офіси Spotify, Apple Music та YouTube Music у Москві. Тому вони й містили переважно російськомовні пісні.

Згадані компанії свої офіси в РФ закрили, а YouTube призупинив монетизацію для користувачів у Росії. "Російський контент припинив тиск на українську музику, і вона почала дихати", – пояснила Forbes внутрішню кухню стрімінгів власниця й CEO музичної компанії MOЗGI GROUP Ірина Горова.

Більше місць у чартах і більша орієнтовно в десять разів за підсумками 2023 року кількість переглядів – не тільки яскравий приклад "лагідної українізації", яка відбувається без примусу, а і важливий внесок в підтримку вітчизняної культури на майбутнє.

До 2020 року основним джерелом доходу українських виконавців були концерти, співпраця з брендами і далеко позаду них – стримінгові платформи. Радше як символічний підробіток.

Пандемійний 2020 рік і воєнні 2022-2023 роки залишили артистам тільки останній варіант, і ті ним беззаперечно скористалися. За словами засновника лейблу Enko Івана Клименка, до війни стримінги приносили його артистам максимум 1 тис дол на місяць. І йдеться про всі платформи разом узяті, а не лише YouTube, який формує приблизно половину доходів.

За даними видавництва Best Music, виконавці, які зараз потрапляють до десятки найпопулярніших, на стримінгах заробляли щокварталу до 18 тис дол. Ті, що не були на найвищих сходинках чартів, проте входили до топ-100, отримували від 3 тис дол до 7 тис дол.

Best Music також порівняло показники одного з топових виконавців зі свого каталогу за третій квартал 2021-го та 2022-го років. Його прибуток з різних стримінгів зріс на 248%.

Звісно, показники Youtube та інших стрімінгів можуть повністю не відображати реальну картинку по країні, яка насправді не така райдужна, як на перший погляд, може здаватися. Наприклад, через не врахування повною мірою старшого покоління.

Зокрема, за даними дослідження "Градус суспільства під час війни", на травень 2023 року майже 30% українців все ще слухають пісні російських виконавців. Щоправда, з них 22% споживають російський контент значно менше, ніж раніше.

Але все одно мало хто буде сперечатися, що після повномасштабного вторгнення музичний ринок в Україні змінився. І однозначно на користь України.

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Нижче інтерактивна візуалізація хіт парадів за останні три роки, яку можна досліджувати самостійно, за допомогою мишки і опцій пошуку пісні чи артистів і вибору мови виконання.