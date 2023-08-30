Вы это видели? Как украинское кино бьет рекорды

В Україні зафіксовано рекорд за касовими зборами в кінотеатрах. Зі зрозумілих причин, мова йде про надходження від перегляду не всіх фільмів в кінотеатрах, а лише вітчизняних.

За перші вісім місяців 2023 року картини українського виробництва зібрали 192 млн грн, що на 12 млн грн більше, ніж навіть за весь найуспішніший з точки зору касових зборів вітчизняного кіно, 2019 рік.

Результат неповного 2023 року сформований передусім дуже вдалим прокатом анімаційної стрічки "Мавка: лісова пісня", а також фільмом українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург. Люксембург". Щодо першої, то "Мавка" ще досі демонструється на великих екранах, а її збори сягнули 164 млн грн.

Українські фільми тепер займають значну частину цього ринку. За словами генеральної директорки FILM.UA Group Вікторії Ярмощук, у 2022 році на них припадало 27% всіх зборів, тоді як до війни цей показник коливався в межах 4-7%.

За підрахунками ЕП, на кінець серпня, після виходу в прокат зоряної пари "Барбі" і "Оппенгеймера", частка українського кіно впала до 21% і залишається відкритим питання, чи може протриматися такою до кінця року.

Наразі є один реліз, який здатен якщо не суттєво збільшити частку зборів українського кіно, то хоча б підтримати збори на високому рівні – стрічка "Довбуш".

Деякі експерти переконані, що повторити успіх 2023 року українське кіно в наступні роки не зможе. Насамперед, через відсутність державної підтримки галузі під час війни.

З іншого боку торішнє дослідження Єлизавети Алексіюк з Київської школи економіки показує, що "прямий зв'язок обсягу касових зборів й державної підтримки не прослідковується".

Дивитися з оптимізмом на майбутнє українського кіно дозволяє той факт, що власне сам кінопрокат, попри війну, продовжує стабільно працювати. Навіть не дивлячись на те, що його представники вже традиційно жаліються на "погані часи".

За підрахунками ЕП, на 24 серпня 2023 року збори в українських кінотеатрах вже перевищили показник всього минулого року, хоча навряд чи дотягнуть до довоєнного 2021 року і тим більше 2019 року, який вважається "золотим стандартом" української індустрії.

Проте треба врахувати різницю в умовах роботи торік і сьогодні. За перші вісім місяців 2023 року в Україні показали 60 картин, тоді як до великої війни цей показник становив 160 картин на рік.

До того ж самі кінотеатри працюють в гірших умовах через втрату залів на тимчасово окупованих територіях і чвертю населення за межами країни. Якщо в серпні 2021 року в країні працювало більше ніж 400 залів, то фільм "Барбі" цьогоріч показували лише в трьохсот.

Проти українського кінопрокату грає не лише війна, але й проблеми в Hollywood. Реліз цілого ряду очікуваних хітів, як, наприклад продовження екранізації "Дюна", відклали через страйки акторів і сценаристів.

В цих умовах вітчизняна прокатна індустрія стала ефективнішою ніж будь-коли. За підрахунками ЕП, гривневі середні збори з одного українського фільму цьогоріч набагато вищі, ніж найуспішніший до цього "доковідного" 2019 року: картин в прокаті втричі менше, але кожна в середньому приносить 16 млн грн.

Далі можна самостійно дослідити хроніки українського кінопрокату в інтерактивній візуалізації.

Наприклад, якщо дивитися в ретроспективі останніх дев'яти років (сума зборів за кожен рік дорівнює 100%), то "Аватар: Шлях води" став головним фільмом 2022 року. Якщо ж дивитися на абсолютні цифри зборів, то рекордсмен – єдиний хто поки перевершує українську "Мавку" – фільм 2021 року "Людина павук: додому шляху немає", збори якого наразі становлять 248 млн грн.

Дані: kino-teatr.ua та boxofficemojo.com. Дані до 24 серпня 2023 року.