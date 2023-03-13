Кабмін пропонує зміни до бюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

Кабінет Міністрів у понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень.

Про це повідомили прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у Facebook.

"Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що додаткові фінансові можливості для підтримки армії було залучено завдяки підтримці міжнародних партнерів.

"У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо", - зазначив глава уряду.

Голова податкового комітету Підласа роз’яснила, що джерелами покриття додаткових видатків стануть:

збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення) - 419,3 млрд грн;

збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків) - 60,7 млрд грн;

скорочення видатків на обслуговування державного боргу - 50,3 млрд грн;

зменшення витрат на забезпечення державних гарантій - 6,9 млрд грн.

Тепер законопроєкт повинні подати на розгляд Верховної Ради.

Раніше ЕП писала, що закладені в законі про держбюджет обсяги фінансування армії не остаточні і мають покрити потреби Сил оборони в першій половині року. Після цього уряд буде вносити зміни до кошторису, як робив це у 2022 році.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що найближчим часом Міністерство фінансів підготує проєкт змін до державного бюджету в частині видатків.