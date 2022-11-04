Як змінився бюджет країни за п'ять років і скільки тепер в ньому оборони
3 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт про держбюджет-2023.
Хоча країна перебуває в найбільш складному за останні десятиліття становищі, процес ухвалення фінплану виявився найменш проблемним за всі роки: обговорення на комітеті тривало десять хвилин, а наступного дня депутати проголосували за проєкт у залі парламенту без скандалів і нічних засідань.
Особливих дискусій про параметри документа не було, адже країна перебуває в стані війни.
"43% всіх коштів направляємо на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті", – зазначив глава уряду Денис Шмигаль.
Поквартальний бюджет України у 2019-2023 роках (ліворуч – у млрд грн, праворуч – у пропорціях)
Оборона та безпека
На оборону та безпеку у бюджеті на 2023 рік передбачено 1,1 трлн грн. З них 857 млрд грн – на армію, решта – на суди та поліцію. У 2022 році за три квартали ці цифри становлять 700 млрд грн та 276 млрд грн відповідно.
Якщо витрати в четвертому кварталі не зменшаться, то за 2022 рік вийде понад 1,2 трлн грн. Тобто у 2023 році витрати на безпеку будуть навіть меншими.
"Велике будівництво"
У презентації бюджету уряд оминув увагою цей момент, згадавши лише про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії з ресурсом 35 млрд грн та Фонд розвитку підприємництва з бюджетом 16 млрд грн.
Хоча відомо, що на ремонт доріг влада планує виділити понад 60 млрд грн. Ці рядки витрат уряд вставив у презентації в розділ "Інше", а загалом цей тип витрат належить до економічної діяльності.
Хай там як, а у 2023 році, як і у 2022 році, ця стаття витрат суттєво урізана порівняно з 2020-2021 роками – часом дії програми "Велике будівництво".
Загальні функції
У 2023 році загальнодержавні витрати суттєво знизилися. Цій тенденції не перший рік. Причина – зменшення міжбюджетних трансфертів. Це результат реформи децентралізації, яку пощастило закінчити до великої війни. Тепер держава менше "забирає" податків у регіонів і потім "віддає" назад.
Усе інше в загальнодержавних функціях залишається майже без змін. В основному, це витрати на органи влади та обслуговування державного боргу в традиційній пропорції один до чотирьох.
Фінансування бюджету
Як фінансується війна – не секрет: друкування гривні і допомога Заходу. За три квартали 2022 року підтримка партнерів України становила 342 млрд грн або 27,35% всіх доходів. У 2023 році тут принципових змін не буде.
"Власні доходи країни у 2023 році становитимуть 1,3 трлн грн, видатки – 2,6 трлн грн. Дефіцит, 38 млрд дол, розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці міжнародних партнерів: Євросоюзу, США та МВФ", – заявили в уряді.