Меньше ботов и усталость от войны: зарабатывают ли ютуберы большие деньги

Чотири роки в українському сегменті YouTube тривала лихоманка зі створення каналів та швидкого заробітку сотень тисяч доларів. Зараз ці історії звучать, ніби оповіді з минулого життя. Проте український YouTube досі розвивається.

За час великої війни він отримав ще один поштовх для розвитку, оскільки найвідоміший у світі відеохостинг може перестати працювати в Росії. Зникнення чи бодай значне зменшення російського контенту у вітчизняному інформаційному просторі дозволить українським творцям відео займати нові ніші.

Проте часті відключення світла, економічний спад і виїзд українців за кордон могли перетворити колись прибуткову галузь на місце, де заробляти гроші стало значно важче. Чи досі в українському YouTube водяться великі гроші?

Ранжування та монетизація

Говорити про доходи в YouTube складно. Річ у тім, що зазвичай власник YouTube-каналу має три джерела заробітку: монетизація відео на платформі, рекламні інтеграції та пожертви від прихильників.

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Монетизація контенту залежить від того, яку рекламу і скільки разів покаже YouTube у конкретному відео. Не менш важливим фактором є дотримання правил спільноти на платформі, серед яких – не видавати себе за інших осіб та не займатися шахрайством. Інакше сервіс вимикає монетизацію.

Принцип нарахування коштів за перегляди відео подібний до української медичної реформи. Тільки замість звичного для МОЗ "гроші ходять за пацієнтом" на платформі відеохостингу він звучить як "гроші ходять за глядачем": заробіток залежить від географічного та соціального розшарування його глядачів.

Тобто два YouTube-канали з однаковою активністю аудиторії приноситимуть власникам різні доходи. Ба більше, відео на одному каналі можуть мати різну дохідність для автора, оскільки є багато факторів, які прораховує сам YouTube.

Для аналізу монетизації відео він використовує показники CPM та RPM. За їх допомогою можна побачити, як платформа будує свій рекламний бізнес.

CPM (Cost Per Mille) – "вартість за тисячу". У контексті YouTube це сума, яку платять рекламодавці за 1 тис переглядів. CPM може варіюватися залежно від тематики каналу, розташування аудиторії та інших факторів. Наприклад, реклама в нішах з високою конкуренцією, як правило, має вищий CPM.

Вищий CPM означає, що аудиторія відео цінніша для рекламодавців. Це може бути пов'язано з тим, що глядачі більш платоспроможні, молодші або мають інші цікаві для рекламодавця критерії. Так, канал з автомобільною тематикою матиме вищий CPM, ніж з дитячою, хоча аудиторія в останнього значно більша.

RPM (Revenue Per Mille) – дохід на тисячу показів. Цей показник відображає, скільки отримує автор відео з 1 тис переглядів. Як і CPM, RPM найбільше залежить від географічного розташування аудиторії і тематики відео. Наприклад, категорія "Новини і політика" в Україні має один з найнижчих показників RPM – до 1 дол за 1 тис переглядів, бо аудиторія цієї ніші, як правило, старша.

Вважається, що відео творців з розвинутих країн мають найвищі показники CPM та RPM. Натомість контент каналів у країнах, що розвиваються, мають нижчі значення, навіть якщо він створюється в привабливих для рекламодавців нішах.

Власник YouTube-каналу може збільшити монетизацію без залучення нової аудиторії, просто попрацювавши над збільшенням власних RPM-показників, таких як тривалість перегляду і кількість показів реклами.

"Мій RPM був 0,7 долара. Потім колеги пояснили, що потрібно самостійно налаштовувати рекламу. Згодом мій RPM зріс до 2,7 долара", – розповідає автор YouTube-каналу "Фарід говорить" Фахрудін Шарафмал. Аналізуючи RPM за різними відео, ютубери можуть зрозуміти, які теми приносять найбільший дохід.

Автори також можуть отримувати кошти від передплатників YouTube Premium та подарунки від глядачів під час прямих трансляцій: суперчат і супернаклейки.

У листопаді 2023 року YouTube змінив алгоритми і суттєво персоналізував процес монетизації не тільки для окремих каналів, а й для відео на них. Тому створити формулу, за якою можна порахувати, скільки заробляє той чи інший канал на платформі, майже неможливо. Точні цифри знають лише їхні власники.

За словами співрозмовників ЕП в YouTube-сфері, у кожного креатора, який публікує контент певної категорії, RPM перебуває в певному діапазоні, тому його дохід більшою мірою залежить від кількості переглядів за місяць.

Чи стали українські YouTube-канали заробляти менше

Кількість переглядів в українському YouTube змінюється. Останній великий спад, який зачепив чимало вітчизняних ютуберів, трапився наприкінці 2023 року. Тоді канали втратили близько третини переглядів, а показники RPM значно просіли.

Однією з причин нестабільності могла стати зміна політики YouTube, зокрема боротьба з ботами. Опитані ЕП фахівці запевняють, що після спаду 2023 року значно зменшилася кількість коментарів, які нагадували реакції від ботів.

Відтак доходи українських ютуберів за останні сім-вісім місяців знизилися на 30%. На це впливали аномально низька кількість переглядів і часткове зниження RPM.

"До спаду відео на каналі за місяць набирали понад 1,5 мільйона переглядів. Після нього аудиторія знизилася втричі. Лише в червні 2024 року показники почали повертатися на попередній рівень", – розповідає Шарафмал.

Спад торкнувся не всіх. Частина великих YouTube-каналів не втратила перегляди, розповіли ЕП кілька представників цієї сфери.

Наприкінці 2023 року ютубери почали думати про те, чи варто змінювати контент та формат заради відновлення кількості переглядів. Частина з них це зробила. У підсумку автор каналу Blogmayster не лише зберіг аудиторію, а й наростив її.

"За останні пів року показники мого каналу зросли. Зараз формати, які я знайшов, працюють, що дозволяє набирати від 500 тисяч до понад 1 мільйона переглядів. На мою думку, важливий саме формат. Якщо хтось розглядає YouTube як серйозне місце для заробітку, то над цим потрібно працювати", – розповідає він.

Зараз середній RPM на українському ринку розважального контенту може коливатися від 1,5 дол до 3 дол за тис переглядів. Кількість переглядів за місяць залежить від регулярності публікацій нового контенту.

Якщо зазвичай на каналі виходять чотири і більше роликів на місяць, а за останні 30 днів з’явилися два матеріали, то кількість переглядів різко падає, пояснює співрозмовник ЕП, який працює на один з найбільших YouTube-каналів в Україні. Популярність одного відео може позитивно вплинути на число переглядів інших.

В Україні високий RPM зумовлений молодою жіночою аудиторією. "Одне з наших відео залучило жіночу аудиторію, велика частка якої додивилася його до кінця. У результаті RPM на цьому відео становив 4,4 долара, що майже вдвічі більше, ніж на інших наших відео", – каже співрозмовник ЕП з каналу-мільйонника.

У ніші новин та політики ситуація складніша. Українські YouTube-канали, які працюють з новинним контентом, можна поділити на дві умовні категорії. Одні створюють клікбейтні заголовки на теми війни, переговорів та влади, а другі більш обережні із заголовками і намагаються розвивати різні формати.

"Люди потрохи втомлюються від новин про війну і вже не так охоче обирають відео із "сенсаційними заявами". Частково вплинуло відключення світла: пропустивши важливу новину сьогодні, завтра її навряд чи хто переглядатиме", – зазначає менеджер YouTube "Української правди" Дмитро Москвич.

Водночас найбільші телеканали в Україні мають з десяток YouTube-каналів, які дозволять їм залучати максимально різну аудиторію. Один з них тільки на своєму основному каналі може отримувати від монетизації понад 200 тис дол.

У такому випадку говорити про фінансові проблеми новинної ніші не варто, проте на започатковані під час війни "хайпові" проєкти можуть чекати труднощі.

Реклама та донати

Не менш важливою частиною доходу ютубера є рекламні інтеграції. Як тільки молодий YouTube-канал починає набирати перші 50 тис переглядів сумарно за всі відео, до нього починають звертатися рекламодавці.

Сталої ціни за рекламу немає. "Це базар, кожен бере ціну зі стелі. У медійних проєктів на кшталт Bihus.info одні розцінки, блогери – взагалі окрема планета", – розповідає ЕП співрозмовник у YouTube-сфері.

Частина розцінок рахується за тисячу переглядів. Кількасекундний ролик на початку відео коштує від 200 грн до 500 грн. Ціна за пекшот (динамічне або нерухоме зображення логотипу чи продукту) – 100-300 грн за тис переглядів.

У блогерів, які самостійно ведуть канали, різні розцінки. Автори, які збирають понад 150 тис переглядів, просять за рекламу 25-70 тис грн.

"Якщо блогер розуміє, що відео може класно "зайти", то ціна на рекламну інтеграцію зростає. В іншому випадку він може запропонувати скромніший цінник", – пояснює Шарафмал. За його словами, зазвичай кількість рекламних пропозицій зменшується в період свят та шкільних канікул.

Ютубери також отримують пожертви від прихильників. "Донати – це ідеальний варіант для початківця, коли аудиторія ще занадто мала для монетизації контенту і рекламних пропозицій ще немає", – розповідає Blogmayster.

Однак молодим ютуберам слід розуміти стратегію залучення аудиторії у форматі донатів. Так креатор починає будувати спільноту, з якою ділиться ексклюзивом. Для блогерів з великою аудиторією донати відіграють другорядну роль.