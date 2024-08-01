Мясо и молоко продают "с колес". Как работают супермаркеты в условиях отключений света

Перші відключення електроенергії, які почалися восени 2022 року, застали багатьох українців зненацька. Попит на генератори та павербанки тоді зріс у десятки разів, а загальна інфляція – на 2-3 відсоткові пункти.

Цьогоріч і бізнес, і споживачі були більш підготовленими до проблем з електроенергією. Багато виробників, ритейлерів та закладів харчування подбали про альтернативні джерела живлення. Проте це не означає, що відключення світла пройшли для них непомітно, і що ціну, яку платить бізнес за забезпечення живленням під час відключень, не доведеться перекладати на споживачів.

У Мінекономіки попереджають: через більші витрати підприємств інфляція може прискоритися. Тим паче, що проблеми зі світлом скоро можуть повернутися.

Ціни на продукти

Найуразливіші до вимкнень електроенергії молочні продукти та м’ясо. Вони швидко псуються і їх виробничий процес залежить від температурного режиму.

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Відключенням світла передувало тривале падіння цін на сирі продукти, ідеться в огляді Національного банку. У червні переробка молока пожвавилася завдяки активізації експорту, а переробка м’яса стабілізувалася.

Як наслідок, споживачі не відчули росту цін. За даними моніторингу порталу "Мінфін", молочні продукти в липні подорожчали на 0,4%, м’ясні – на 0,6%.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснює, що проблема відключень не нова, тож виробники, магазини та ресторани здебільшого заздалегідь закупили обладнання для альтернативного живлення (генератори) і заклали їх вартість у ціни разом з витратами на пальне.

Наразі на ціни на м’ясо та молоко тиснуть кілька факторів, зокрема сезонність та енергомісткість виробництва. Наприклад, виробництво м’яса птиці більше залежить від електрики, ніж вирощування великої рогатої худоби.

Крім генераторів, великі виробники та переробні підприємства купували сонячні панелі, максимально ефективні влітку. Окремі аграрні компанії встановили біогазові установки і тепер самостійно виробляють електроенергію.

За словами Гопки, для молочної продукції літо – традиційно "низький" сезон, адже населення споживає менше молока, а надої через теплу погоду збільшуються.

Цьогоріч через вимкнення електроенергії супермаркети купували молоко меншими партіями за значної пропозиції, тож на кінцевих цінах дорожче виробництво не позначилося. Хоча невелике короткострокове зростання все ж відбулося через аномальну спеку, у яку надої зменшуються.

На виробництво набілу впливали різні графіки вимкнень світла в регіонах. "На одних заводах електроенергія була по дві-три години, на інших – пів дня або більше. Якщо в когось зменшуються обсяги виробництва через відключення, то інший може наростити обсяги і перекрити нестачу", – каже Гопка.

Опитування НБУ показують, що інфляційні очікування виробників продуктів погіршуються через відключення світла. Гопка зазначає, що суттєвим залишається фактор браку кадрів, унаслідок чого невеликі м’ясокомбінати зменшують завантаження виробництва або навіть закриваються.

Недавно очільник агрокомпанії "Нібулон" Андрій Вадатурський розповідав, що компанія планує продати напрям тваринництва, передусім через брак кадрів.

Супермаркети зменшують запаси

В останні місяці споживачі скаржаться в соцмережах на зіпсовані йогурти, м’ясо та інші продукти. Під час відключень світла в аномальну спеку це може статися на багатьох етапах транспортування товарів. Проте найбільші мережі супермаркетів переконують, що заживили всі або майже всі склади та магазини.

Великі продуктові мережі були готові до відключень світла, адже купували обладнання в попередні два роки. Наприклад, усі супермаркети та розподільчі центри "Сільпо" обладнані генераторами. За потреби мережа міняє обладнання на потужніше. Auchan імпортує електроенергію для своїх потреб.

Мережа АТБ забезпечила альтернативним живленням 99% своїх магазинів і складів. Операційні витрати, пов’язані з альтернативними джерелами електроенергії, зросли вдевʼятеро. Ці видатки АТБ компенсує власним коштом.

Зростання витрат пояснюється вдвічі-втричі дорожчою електроенергією "з генератора" порівняно з мережевою, необхідністю купувати, обслуговувати та ремонтувати обладнання. "Хоча ми не вперше працюємо в умовах відключень світла, поточні блекаути – серйозний виклик", – кажуть у "Сільпо".

На асортимент найбільших мереж відключення світла не вплинули. В АТБ зазначають, що були точкові зміни асортименту через поведінку споживачів: люди купують менше, але частіше, бо без електроенергії продукти швидко псуються.

За словами голови Альянсу фуд-ритейлу Наталії Петрівської, відключення змусили компанії перейти на щоденні поставки товарів, які швидко псуються, скоротити запаси на складах та оптимізувати доставку із складів до магазинів.

АТБ відмовилася від перехідних залишків м'яса, молока, охолодженої риби і тортів. Мережа працює з мінімальними запасами продуктів, аби зменшити ризики втрат через російські обстріли. Auchan і Novus зменшили асортимент продукції з коротким терміном споживання, ідеться в опитуванні ритейлерів.

Їх відповіді щодо закупівельних цін розійшлися. У "Сільпо" кажуть, що суттєвої зміни не фіксують, хоча відключення позначаються на невеликих місцевих виробниках, у яких немає генераторів. Тимчасом в АТБ бачать зростання цін від постачальників. Імовірно, частково впливає різна географія.

"Значне підвищення цін в торговельних мережах – завжди негативний фактор, адже означає падіння стабільних продажів. Ритейлери намагаються не підвищувати роздрібні націнки, а пропонують знижки для підвищення попиту. Відбувається зниження маржинальності бізнесу. Також ми вже бачимо підвищення цін від постачальників та виробників", – розповідає Петрівська.

Чи будуть відключення електрики найближчим часом? Член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що за відсутності нових обстрілів наступні три місяці можуть пройти зі світлом або з мінімальними обмеженнями. За таких умов ціни на продукти зростатимуть помірно. Узимку ситуація може погіршитися.

Ціни в закладах зростають

На відміну від великого бізнесу, заклади харчування не можуть економити на масштабі, тому швидше переносять наслідки відключень на вартість своїх послуг.

"Більшість рестораторів скорочують меню, бо потужність генераторів не дозволяє закрити всі потреби закладів. Проблемою в липні для київських рестораторів стала нестача льоду, бо потужностей на льодогенератори просто не вистачало", – розповідає CEO компанії з автоматизації закладів Poster Родіон Єрошек.

За його словами, ресторатори вимушені підвищувати ціни через зростання витрат на зарплати, комунальні платежі, закупівлю генераторів та пального. Через це середній чек у закладах у червні порівняно з травнем зріс на 4%.

Власник мережі 1708 pizza di Napoli Володимир Гнатюк розповідає, що щомісячні витрати кожного ресторану мережі зросли на 30-90 тис грн через роботу генераторів. Великою проблемою є їхня поломка.

"Через великий попит на такі ремонти час очікування в сервісних центрах становить близько 14 днів, а на цей період необхідно орендувати або купувати підмінний генератор", – каже Гнатюк.

Вночі запускати генератор не можна через шум, тому продукти в холодильниках ризикують зіпсуватися. За словами бізнесмена, у львівських закладах рівень списань у липні зріс до понад 3% від обігу проти 1% в нормальних умовах.

Вимкнення світла – не єдина проблема для ресторанів. Їх відвідуваність падає і через посилення мобілізації та бажання частини населення її уникнути.

"З огляду на збільшення витрат та зниження відвідуваності ми очікуємо падіння рентабельності в липні на 3-4%. Більшість ресторанів зараз активно оптимізують витратну частину, щоб зберегти прибутковість", – зазначає Гнатюк.