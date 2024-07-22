Дефолта не будет. Как Украина договорилась снизить долг на четверть

22 липня український уряд дійшов принципової згоди з власниками єврооблігацій про умови реструктуризації зовнішнього боргу на 20,4 млрд дол. Якби цього не сталось, то країна могла б зазнати першого у своїй історії справжнього дефолту.

За умовами домовленості, кредитори погодилися безумовно списати Україні близько чверті боргу за єврооблігаціями, а ще 12% – пробачити з певними умовами. Натомість уряд випустить на ринок нові цінні папери, виплати за частиною з яких розпочнуться вже у серпні цього року.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, угода про реструктуризацію дозволить уряду зекономити на виплатах за держборгом 11,4 млрд дол у наступні 3 роки. "До 2033 року економія становитиме 22,75 мільярда доларів. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки", – зазначив він.

Разом з бондами уряду, владі вдалося домовитись про реструктуризацію євробондів "Укравтодору". А ось про цінні папери "Укренерго" та українських ВВП-варантів – ні.

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Зійшлися посередині

Ґрунтовні переговори про реструктуризацію тривали у декілька етапів. Перший завершився 17 червня цього року. За його підсумками стало зрозуміло, що позиції уряду та кредиторів занадто далекі одна від одної.

Україна пропонувала безумовно списати понад половину боргу за євробондами, в той час, як кредитори погоджувалися лише на 20-22,5%, з можливістю його повернення у разі виконання певних умов.

Така розбіжність в позиціях пояснювалася різними макроекономічними прогнозами, які сторони брали для розрахунків умов реструктуризації: кредитори використовували більш ранні прогнози МВФ, які не враховували наслідки масових обстрілів енергетичної інфраструктури цієї весни.

Фінальні умови реструктуризації боргу – це своєрідний компроміс між позиціями України ти кредиторів. Останні погодилися списати 37% боргу (з яких 12% – умовно), а натомість українська влада пообіцяла відновити частину цього боргу у разі, якщо темпи зростання економіки перевершать очікування.

Які саме умови реструктуризації

Фактично, кредитори погодилися списати Україні 37% боргу – 25% без будь-яких умов, і ще 12% у разі, якщо зростання ВВП України не перевищить очікування МВФ. На решту 63% уряд випустить облігації двох видів.

Єврооблігації А. Загальна їхня вартість – 40% від поточної суми боргу. Ці бонди включатимуть 4 серії єврооблігацій з погашенням у 2029, 2034, 2035 та 2036 роках. Погашення відбуватиметься 1 лютого кожного року.

Виплата процентів за ними відбуватиметься кожні пів року: 1 лютого та 1 серпня. Перші проценти Україна має заплатити вже цього року.

Розмір процентної ставки поступово зростатиме:

серпень 2024 – серпень 2025 років – 1,75%;

лютий 2026 – лютий 2027 років – 4,5%;

серпень 2027 – серпень 2033 років – 6%;

починаючи з лютого 2034 року – 7,75%.

Єврооблігації B. Загальна вартість цих паперів – 23% поточної вартості боргу за бондами. Їх також випустять чотирма серіями з погашенням у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 років.

Виплату процентів за ними відкладуть на декілька років, а потім вони поступово зростатимуть:

до 1 лютого 2027 року платежів за цими єврооблігаціями не буде;

з 1 серпня 2027 по 1 серпня 2033 років процента ставка становитиме 3%;

з 1 лютого 2034 року – 7,75%.

Розмір заборгованості може зрости. В умовах реструктуризації передбачено механізм відновлення боргу. Це може статися після 15 листопада 2029 року.

Умова відновлення боргу: якщо розмір номінального ВВП за підсумками 2028 року буде принаймні на 3% більшим, аніж закладено в останньому макропрогнозі МВФ (на червень 2028 року), а реальний ВВП 2028 року буде принаймні таким самим, як реальний ВВП у прогнозі МВФ. Якщо ці умови виконаються, то Україна випустить додаткові єврооблігації B з погашенням у 2035 та 2036 роках.

Формула, за якою розрахують розмір повернення вартості боргу наступна: сума перевищення номінального ВВП за 2028 рік над прогнозом МВФ (плюс 3%) множиться на 27,87%, що ділиться на середньорічний курс долара за 2028 рік. Сума відновлення боргу не має перевищувати 12% від поточної вартості боргу за єврооблігаціями.

Додаткові умови

За згоду на проведення реструктуризації Україна пообіцяла кредиторам заплатити спеціальну комісію. Її розмір становить 1,25% від поточної вартості боргу за євробондами (близько 250 млн дол). Комісію за згоду уряд має заплатити на дату укладання угоди.

Ще одна додаткова умова, прописана у реструктуризації, стосується ВВП-варантів. Це цінні папери, які уряд випустив під час реструктуризації 2015 року, розмір виплат за якими прив'язаний до зростання ВВП.

Так, в умовах нових євробондів, які уряд запропонує в межах реструктуризації, вказано, що неплатіж за ВВП-варантами не вважатиметься подією дефолту.

Водночас Україна зазначила, що збирається здійснити виплату за ВВП-варантами у серпні 2024 року. Йдеться про виплату за звітний 2021 рік, а також про комісію за згоду власників варантів на 2-річну паузу в обслуговуванні. Раніше ЕП вже писала, що загальна сума виплати за варантами становитиме 210 млн дол.

Чи буде дефолт

Досягнення принципової угоди означає, що Україні вдасться уникнути фактичного дефолту. Адже кредитори вже не очікують платежів за старими єврооблігаціями, які уряд мав здійснити 1 серпня цього року.

Щоправда, суто технічно країна все ж переживе дефолт. Так, кредитні рейтингові агентства мають врахувати у рейтингу країни те, що вона не буде обслуговувати свій борг, та знизять суверенний рейтинг України до "дефолтного".

"Але ж ми цього не боїмося, бо це такі процедурні моменти, які ми мусимо пройти на шляху до покращення стійкості українського боргу. Головне, що принципову угоду із реструктуризації боргу досягнуто", – пояснює керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Хай там як, проте інвестори схвально оцінили умови реструктуризації. За даними платформи Bloomberg, вартість українських бондів зросла на 13-20% у перші години після оприлюднення умов домовленостей. Навіть ВВП-варанти, які Україна так і не змогла реструктуризувати, виросли у ціні на більш як 5%.

"Це свідчить про те, що потенційна угода є кращою, ніж ринок очікував ще минулого тижня", – додає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

І хоча за розрахунками Мінфіну реструктуризація дозволить уряду зекономити майже 23 млрд дол на платежах за євробондами до 2033 року, проте навантаження на бюджет все одно буде доволі великим.

Так, за розрахунками Паращія, у 2034-2036 роках уряду потрібно буде сплачувати кредиторам по 17,3 млрд дол щороку. Звісно, якщо до того часу Україна не проведе ще одну реструктуризацію.