Спутниковая война: защитит ли Украина свое телевидение от российских атак?

В останні місяці мільйони українців стали жертвами російських атак на супутниковий сигнал вітчизняних телеканалів. Замість новин чи улюблених передач глядачі бачили пропагандистські ролики московського виробництва. Своєю останньою атакою росіяни, імовірно, хотіли похвалитися парадом.

В останні роки телебачення невпинно втрачало свою першість серед джерел інформації, але для багатьох українців старшого віку воно залишається чи не головним вікном у світ. За допомогою потужних сигналів Кремль прагне його зачинити і підмінити вітчизняний контент власною пропагандою.

Своїми діями росіяни не просто атакують українського мовника, а й створюють значні проблеми для міжнародних операторів супутникового зв’язку. При цьому Москва досі використовує супутники французької компанії Eutelsat.

Атаки на українське супутникове мовлення, яке не має критичного значення для населення, підтверджує тезу, що росіяни паскудять усе, куди можуть дістатися.

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У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення ворожу активність називають новим етапом інформаційної війни РФ проти України і на міжнародному рівні намагаються притягнути Росію до відповідальності.

Як росіяни атакують супутникове телебачення вітчизняних медіа і чи зможе Україна цьому протистояти?

Як влаштований український ринок телебачення

Телебачення більше не є основним джерелом інформації для українців. Якщо у 2015 році частка тих, хто дізнавався новини з телевізора, становила 85%, то у 2023 році таких було лише 30% громадян. Тепер лідерство за соціальними мережами, з них інформацію отримують 79% співвітчизників.

Попри це телебачення залишається популярним джерелом новин для людей старшого віку. Українці середнього віку іноді дивляться телевізор під час сніданку, вечері або на вихідних, а ось молодь його не має або користується ним рідко.

Домогосподарства, які користуються телевізором, найчастіше приймають сигнал через ефір Т2 (наземне цифрове мовлення в стандарті DVB-T2), за допомогою кабельного телебачення чи IPTV (цифрове телебачення за інтернет-протоколом IP) та ОТТ-сервісів (онлайн-трансляція контенту безпосередньо глядачам).

Супутникове телебачення в останні роки втрачає свою частку ринку, а ті українці, які ним користуються, зазвичай приймають безкоштовний сигнал. Насправді ж такий сигнал є технічним і призначений для провайдерів та операторів, що доставляють телепродукт до кінцевого користувача.

За словами керівниці супутникової платформи Viasat Світлани Міщенко, частка абонентів безкоштовного супутника на початку 2023 року в загальній кількості домогосподарств українського ринку сягала 23% або близько 2,5 млн осіб.

Відповідно, коли росіяни намагаються втрутитися в сигнал українських телеканалів, що використовують супутник для поширення своїх програм, у власників "тарілок" на екранах з’являється пропагандистський ефір.

Атак росіян українці майже не помічають, адже вітчизняна система доставки сигналу диверсифікована, а супутниковий сигнал займає невелику частку.

"В Україні система телебачення побудована таким чином, що супутник є резервним каналом доставки сигналу. Логістика сигналу від мовників до кабельних операторів, IPTV та ОТТ-сервісів відбувається по землі за допомогою волоконно-оптичних ліній", – пояснює медіаексперт Олександр Глущенко.

Однак це не зупиняє росіян у намаганнях втрутитися в мовлення вітчизняних телеканалів. Особливо посилилася ворожа активність від початку 2024 року, коли десятки телеканалів на певний час втрачали зв’язок з українським глядачем.

Кількість атак зростає

Від початку великої війни росіяни намагалися вимкнути українське телерадіомовлення два десятки разів. У березні 2022 року вони атакували київську та вінницьку телевежі, у квітні 2024 року знищили харківську. Так само окупанти прагнули загасити супутниковий сигнал українських мовників.

В останні місяці ворог намагався підмінити сигнал, який транслює супутник.

За даними Нацради, у 2024 році зафіксовано мінімум 12 таких випадків. Останній з них відбувся на сакральне для московитів 9 травня. Тоді росіяни підміняли супутниковий ефір низки українських каналів, зокрема "Суспільного мовника", "Дім", "Апостроф ТВ" та каналів групи StarLight Media (СТБ, ICTV, "Новий").

Спеціалісти каналів оперативно запустили протокол безпеки. Це дозволило вимкнути сигнал росіян, який тривав близько 18 хв. У StarLight Media згодом уточнили, що намагання втрутитися в сигнал у той день відбувалися кілька разів.

Раніше, 17 квітня, десятки телеканалів вимушено призупинили мовлення на супутнику Astra, оскільки їхній сигнал не доходив до користувачів. Росіянам тоді вдалося заглушили й сигнал супутника Hotbird і тимчасово підмінити трансляцію телеканалу Freeдом телеканалом з логотипом "ZA жизнь!".

Через російських зловмисників глядачі українського "Апостроф ТВ" 9 травня кілька хвилин спостерігали за військовим парадом на Красній площі в Москві джерело: Facebook-сторінка аліни блохіної

"Росія володіє значним досвідом і технічними можливостями, які вона використовує для створення перешкод українським мовникам. Це не просто випадковість, а системний та комплексний підхід до завдання", – пояснює директор компанії з кібербезпеки 10Guards Віталій Якушев.

За останні кілька місяців завади оригінальним сигналам відчули понад 40 телеканалів та одна радіостанція української юрисдикції. Хоча найчастіше втручання в мовлення були короткочасними, їх наслідки та вплив на населення не варто недооцінювати. Особливо коли такі дії є частиною більшого плану.

За словами Глущенка, збільшення кількості таких інцидентів може пояснюватися тим, що росіяни в цей час завдали удари по телевежах у Харкові та на Сумщині. Унаслідок пошкодження передавачів у частині цих областей не раз втрачалася можливість передавання цифрового ефірного телебачення.

Росіяни знають, що супутникове мовлення українських каналів – чи не єдиний спосіб достукатися до українців на тимчасово окупованих територіях.

Як росіяни блокують супутниковий сигнал

Щоб передавати свою картинку через супутник, телеканали мають кабелем передати сигнал з телестудії на супутникову станцію. Така наземна станція називається Uplink. У ній сигнал з телеканалу перетворюється на формат, придатний для супутникового мовлення, і далі передається на супутник.

Використовуючи потужніший сигнал, росіяни втручаються в процес трансляції і підмінюють оригінальний сигнал власним. Для втручання в супутникове телебачення вони створюють структуру сигналу, подібну до української.

Як зазначають у Нацраді, джерела втручань розташовані в Московській області РФ і на тимчасово окупованих територіях на півдні України. Фахівці телеринку говорять про участь у таких діях російської держкомпанії "Космічний зв'язок".

Щоб уникнути використання своїх ресурсів росіянами, компанії, що надають послуги телеканалам, вимушені на деякий час відключати супутники.

Дії росіян украй зухвалі, адже джерело втручання можна легко визначити. Саме тому на більшості супутників немає захисту від підміни сигналу.

"Росія – чи не єдина країна, яка за останні 15 років почала підмінювати супутниковий сигнал у європейській частині світу", – розповідає Глущенко.

Як протистояти атакам

Технічних можливостей для протидії росіянам немає. Асиметрична відповідь тільки зрівняє Україну та РФ в очах міжнародної професійної спільноти. Єдиний спосіб – апелювати до міжнародних організацій з вимогою накласти санкції.

Підмінюючи сигнал українських телеканалів, росіяни втручаються в роботу міжнародних компаній, зокрема SES Astra AB. "Росіяни бояться нарватися на санкції, тому час підміни сигналу обмежений", – пояснює Глущенко.

Про всі інциденти Нацрада інформує Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ), куди Росія досі входить. На думку Нацради, Москва порушує не лише загальні демократичні норми, а й базові принципи радіочастотного співтовариства.

"Доводиться констатувати, що тепер Росія веде війну ще й у космосі і веде її проти Європи. Найконсервативніша і найстабільніша сфера радіочастотного регулювання перебуває під навалою агресора і зазнає щонайменше репутаційних втрат, і що гірше – стає сферою загроз", – зазначають у регуляторі.

В РФ досі працюють дві дочірні компанії французького супутникового оператора Eutelsat: "Евтелсат нетворкс" та "Евтелсат рус". На думку Глущенка, якщо вони та їх керівництво потраплять під санкції України та ЄС, Eutelsat буде змушена припинити свою діяльність у Росії. Це значно підірве ринок телевізійної дистрибуції та логістики кремлівської пропаганди в європейській частині Росії.

Вихід французької компанії з РФ перекрив би доступ росіянам до супутників Eutelsat, які транслюють російські канали для 10 млн сімей, а українські телеканали змогли б безперешкодно вести супутникове мовлення. Такий досвід є: у грудні 2022 року Eutelsat під дією європейських санкцій проти російських каналів "Росія 1", "Перший канал" та НТВ була змушена припинити їх трансляцію.