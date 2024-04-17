РФ атакувала супутникове мовлення України: десятки телеканалів зазнали проблем
Внаслідок російської атаки на супутникове мовлення України 17 квітня призупинено мовлення десятка телеканалі на супутнику Astra.
Про це повідомляють мовники.
Про проблеми із супутниковим мовленням повідомила група 1+1 media.
"Відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де здійснюють мовлення 39 телеканалів, серед яких і власні та партнерські телеканали 1+1 media, зокрема 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Бігуді, KVARTAL TV та інші", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі трансляція тимчасово призупинена до усунення проблеми. Українців закликали за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел — Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).
Також про проблеми на транспондері Astra 4A 11766 H підтвердив 24 канал, який закликав глядачів слідкувати за ефіром в YouTube. "Цієї весни РФ почала активно глушити сигнали українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat", – зазначили в медіа.
Крім того, на телеканалі Freeдом було зафіксовано втручання в роботу, а саме на супутнику Hot Bird 13G зловмисники глушили сигнал і тимчасово підмінили контент телеканалу.
Близько 15 години дня замість Freeдом почав мовити телеканал з логотипом "ZA Жизнь!". Через пів години овлення Freeдом на супутнику Hot Bird 13G було відновлено.
Економічна правда.