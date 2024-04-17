РФ атакувала супутникове мовлення України: десятки телеканалів зазнали проблем

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Внаслідок російської атаки на супутникове мовлення України 17 квітня призупинено мовлення десятка телеканалі на супутнику Astra.

Про це повідомляють мовники.

Про проблеми із супутниковим мовленням повідомила група 1+1 media.

"Відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де здійснюють мовлення 39 телеканалів, серед яких і власні та партнерські телеканали 1+1 media, зокрема 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Бігуді, KVARTAL TV та інші", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі трансляція тимчасово призупинена до усунення проблеми. Українців закликали за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел — Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).

Також про проблеми на транспондері Astra 4A 11766 H підтвердив 24 канал, який закликав глядачів слідкувати за ефіром в YouTube. "Цієї весни РФ почала активно глушити сигнали українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat", – зазначили в медіа.

Крім того, на телеканалі Freeдом було зафіксовано втручання в роботу, а саме на супутнику Hot Bird 13G зловмисники глушили сигнал і тимчасово підмінили контент телеканалу.

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Близько 15 години дня замість Freeдом почав мовити телеканал з логотипом "ZA Жизнь!". Через пів години овлення Freeдом на супутнику Hot Bird 13G було відновлено.

Економічна правда.