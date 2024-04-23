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Наслідок обстрілу телевежі: Харків і прилеглі населені пункти залишилися без цифрового ТБ

Вівторок, 23 квітня 2024, 10:35 - Артур Крижний

Внаслідок обстрілу харківської телевежі 22 квітня в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ТБ.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення", - йдеться у повідомленні.

За його словами, харків‘яни можуть підключити кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють.

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Нагадаємо:

Російські війська 22 квітня завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. За попередніми даними, у понеділок Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові ракетою Х-59.

Харків війна інфраструктура телебачення
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Економічна правда
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