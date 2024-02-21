У Києві заборонили стягувати плату за паркування – рішення суду

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З 21 лютого плату за паркування у столиці стягувати не можуть - Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.

Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Чекаємо на дійсно нові та обґрунтовані тарифи від київської влади", - написав Хмельницький.

За його словами, апеляційний суд підтвердив, що розпорядження КМВА від 07.11.2022 № 735 про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн - у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП, - незаконне. Рішення суду вступило в законну силу.

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Хмельницький нагадав, 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві - знову завищені. Штраф за два повторних порушення Київтранспарксервіс конкурентного законодавства - 6,6 млн грн.

"Колегія визнала, що КП "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала".

За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн гривень та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення", - додав він.

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Хмельницький додав, що це не перше порушення комунальників, встановлене на зазначеному ринку.

Раніше АМКУ встановив, що підприємство вимагало в переможців електронних аукціонів за право розміщення / облаштування паркувальних майданчиків сплатити додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передач.

У зв’язку з цим у липні 2021 року колегія АМКУ наклала на КП "Київтранспарксервіс" штраф у 2,6 млн грн. Всі судові інстанції КП програло та було вимушено сплатити суму штрафних санкцій, резюмував він.

Економічна правда