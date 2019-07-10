Інспектори з паркування почали штрафувати водіїв у Києві
Інспекція з паркування в Києві перейшла з попереджуючого режиму роботи до штрафування власників автомобілів за порушення правил парковки.
Про це написав начальник інспекції з парковки Дмитро Рахматуллін на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, інспектори досі не мають сертифікованих технічних засобів фотофіксації. Повідомлення про штраф розміщують на лобовому склі автомобіля.
Також інспектори почали користуватися велосипедами сервісу прокату Nextbike з метою підвищення результативності.
Наразі штрафи виписують за наступні порушення:
розміщення автомобіля в зоні дії знаків, що забороняють стоянку або парковку - за це порушення передбачено штраф у розмірі 255 грн;
зупинка ближче 30 метрів від зупинок громадського транспорту - за це порушення і всі нижченаведені передбачений штраф в розмірі 510 грн з евакуацією автомобіля;
зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;
зупинка ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
зупинка на перехрестях і ближче 10 метрів від них з обох боків;
стоянка в місцях, де це створює перешкоду для руху пішоходів.
Наразі інспектори працюють переважно в центрі Києва: в Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах. Крім того, вони працюють тільки вдень через брак співробітників.
Рахматуллін пообіцяв, що в разі збільшення штату служба перейде на новий графік з кількома змінами, щоб охопити проміжок часу з 8:00 до 22:00.
Після запуску автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування штрафи в двадцатикратному розмірі вартості однієї години будуть виписувати і за несплату парковки.
Кияни можуть повідомляти про порушення правил парковки за номером 15-51, а також дзвонити в поліцію на номер 102 або в довідкову службу "Київтранспарксервісу" 0-800-300-516.
Нагадаємо:
У квітні на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.
У липні влада міста запустила інформаційний ресурс із даними про штрафи за паркування - за допомогою інтерактивної карти можна у режимі реального часу знаходити інформацію про всі порушення в столиці.
Кияни мають можливість фіксувати порушення правил паркування та звертатись зі скаргою до Національної поліції.
27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.
Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.
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Економічна правда
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