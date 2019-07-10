Інспектори з паркування почали штрафувати водіїв у Києві

Інспекція з паркування в Києві перейшла з попереджуючого режиму роботи до штрафування власників автомобілів за порушення правил парковки.

Про це написав начальник інспекції з парковки Дмитро Рахматуллін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, інспектори досі не мають сертифікованих технічних засобів фотофіксації. Повідомлення про штраф розміщують на лобовому склі автомобіля.

Також інспектори почали користуватися велосипедами сервісу прокату Nextbike з метою підвищення результативності.

Наразі штрафи виписують за наступні порушення:

розміщення автомобіля в зоні дії знаків, що забороняють стоянку або парковку - за це порушення передбачено штраф у розмірі 255 грн;

зупинка ближче 30 метрів від зупинок громадського транспорту - за це порушення і всі нижченаведені передбачений штраф в розмірі 510 грн з евакуацією автомобіля;

зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;

зупинка ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

зупинка на перехрестях і ближче 10 метрів від них з обох боків;

стоянка в місцях, де це створює перешкоду для руху пішоходів.

Наразі інспектори працюють переважно в центрі Києва: в Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах. Крім того, вони працюють тільки вдень через брак співробітників.

Рахматуллін пообіцяв, що в разі збільшення штату служба перейде на новий графік з кількома змінами, щоб охопити проміжок часу з 8:00 до 22:00.

Після запуску автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування штрафи в двадцатикратному розмірі вартості однієї години будуть виписувати і за несплату парковки.

Кияни можуть повідомляти про порушення правил парковки за номером 15-51, а також дзвонити в поліцію на номер 102 або в довідкову службу "Київтранспарксервісу" 0-800-300-516.

Нагадаємо:

У квітні на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

У липні влада міста запустила інформаційний ресурс із даними про штрафи за паркування - за допомогою інтерактивної карти можна у режимі реального часу знаходити інформацію про всі порушення в столиці.

Кияни мають можливість фіксувати порушення правил паркування та звертатись зі скаргою до Національної поліції.

27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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Економічна правда